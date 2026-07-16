На Дніпропетровщині знайшли зброю, яка може бути пов’язана з убивством братів Мосейчуків з Калинівки, - ВСП. ФОТО

Правоохоронці виявили на території Дніпропетровської області дві одиниці стрілецької зброї, яка, за версією слідства, могла використовуватися військовослужбовцями однієї з військових частин під час вчинення тяжких злочинів на Київщині. Зброю передали на експертизу, досудове розслідування триває.

Про це Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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На Дніпропетровщині правоохоронці виявили зброю, яка могла використовуватися під час вчинення злочинів на території Київської області.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 КК України, військові правоохоронці Дніпровського зонального відділу ВСП спільно зі співробітниками Управління карного розшуку ГУНП у Київській області провели комплекс розшукових та слідчих заходів.

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Виявлено та вилучено дві одиниці стрілецької зброї

У результаті проведеної роботи 9 липня на території однієї з громад Дніпропетровської області виявлено та вилучено дві одиниці стрілецької зброї. За версією слідства, вона могла використовуватися військовослужбовцями однієї з військових частин під час вчинення кримінальних правопорушень на території Київської області.

Вилучену зброю передано слідчим Національної поліції для проведення експертних досліджень. Їх результати мають допомогти встановити всі обставини кримінальних правопорушень та підтвердити або спростувати використання цієї зброї під час їх вчинення.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вчинення злочинів.

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