На Дніпропетровщині знайшли зброю, яка може бути пов’язана з убивством братів Мосейчуків з Калинівки, - ВСП. ФОТО
Правоохоронці виявили на території Дніпропетровської області дві одиниці стрілецької зброї, яка, за версією слідства, могла використовуватися військовослужбовцями однієї з військових частин під час вчинення тяжких злочинів на Київщині. Зброю передали на експертизу, досудове розслідування триває.
Про це Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
На Дніпропетровщині правоохоронці виявили зброю, яка могла використовуватися під час вчинення злочинів на території Київської області.
У межах кримінальних проваджень, розпочатих за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 КК України, військові правоохоронці Дніпровського зонального відділу ВСП спільно зі співробітниками Управління карного розшуку ГУНП у Київській області провели комплекс розшукових та слідчих заходів.
Виявлено та вилучено дві одиниці стрілецької зброї
У результаті проведеної роботи 9 липня на території однієї з громад Дніпропетровської області виявлено та вилучено дві одиниці стрілецької зброї. За версією слідства, вона могла використовуватися військовослужбовцями однієї з військових частин під час вчинення кримінальних правопорушень на території Київської області.
Вилучену зброю передано слідчим Національної поліції для проведення експертних досліджень. Їх результати мають допомогти встановити всі обставини кримінальних правопорушень та підтвердити або спростувати використання цієї зброї під час їх вчинення.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вчинення злочинів.
Що передувало
- У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
- Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
- Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
- За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
- За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
- В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
- Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.
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Враховуючи що в будинках офіцерів спецслужб в Україні знаходять камери тортур... То свідчення будуть. Ще й зізнання щиросердечні.