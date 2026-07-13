Вбивство братів Мосейчуків: на тілі одного із вбитих виявили 16 вогнепальних поранень, - поліція

На тілі одного із вбитих братів Мосейчуків, тіла яких знайшли на Полтавщині, виявили 16 вогнепальних поранень, а на тілі іншого - п'ять.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Рубель, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зникнення двох братів стало трагедією для їхньої родини. До останнього близькі сподівалися побачити їх живими, але поліцейські, крок за кроком відтворюючи події тих днів, встановили страшну правду. Чоловіків викрали, незаконно утримували, а потім жорстоко вбили. Їхні тіла були приховані у лісосмузі на території Полтавської області.

Від моменту отримання повідомлення про безвісне зникнення слідчі та оперативники поліції Київщини працювали безперервно. Аналізували записи з камер відеоспостереження, відстежували маршрути руху транспортних засобів, збирали й зіставляли докази, аби встановити кожну деталь цього особливо тяжкого злочину", - зазначив він.

Так, дев'ятьох підозрюваних у цьому злочині затримали. Усі вони є військовослужбовцями.

"За даними слідства, мотивом злочину став побутовий конфлікт, який переріс у викрадення людей, незаконне позбавлення волі та подвійне вбивство.

Так, в ніч на 27 червня восьмеро військових прибули до місця проживання братів на Білоцерківщині. Один із фігурантів з метою залякування вистрілив в ногу 36-річному чоловіку. Надалі зловмисники звʼязали їм руки й ноги, перевʼязали очі, після чого силоміць помістили їх в автівки та за вказівкою організатора вивезли до іншої області. Там фігуранти незаконно утримували потерпілих до 1 липня. У той злощасний день, організатором була надана вказівка вбити викрадених людей.

Правоохоронці виявили на тілі одного із братів не менше 16 вогнепальних поранень, в іншого 5", - додав Рубель.

Усім фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

13 липня стало відомо, що Лучанова затримали у Києві та повідомили про підозру.

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