Убийство братьев Мосейчуков: на теле одного из убитых обнаружили 16 огнестрельных ранений, - полиция

На теле одного из убитых братьев Мосейчуков, тела которых обнаружили в Полтавской области, обнаружили 16 огнестрельных ранений, а на теле другого — пять

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Рубель, передает Цензор.НЕТ.

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"Исчезновение двух братьев стало трагедией для их семьи. До последнего близкие надеялись увидеть их живыми, но полицейские, шаг за шагом воссоздавая события тех дней, установили страшную правду. Мужчин похитили, незаконно удерживали, а затем жестоко убили. Их тела были спрятаны в лесополосе на территории Полтавской области.

"С момента получения сообщения о безвестном исчезновении следователи и оперативники полиции Киевской области работали без перерыва. Анализировали записи с камер видеонаблюдения, отслеживали маршруты движения транспортных средств, собирали и сопоставляли доказательства, чтобы установить каждую деталь этого особо тяжкого преступления", — отметил он.

Так, девять подозреваемых в этом преступлении были задержаны. Все они являются военнослужащими.

"По данным следствия, мотивом преступления стал бытовой конфликт, который перерос в похищение людей, незаконное лишение свободы и двойное убийство.

Так, в ночь на 27 июня восемь военных прибыли к месту проживания братьев в Белоцерковском районе. Один из фигурантов с целью запугивания выстрелил в ногу 36-летнему мужчине. Впоследствии злоумышленники связали им руки и ноги, завязали глаза, после чего силой поместили их в автомобили и по указанию организатора вывезли в другую область. Там фигуранты незаконно удерживали потерпевших до 1 июля. В тот злополучный день организатор отдал указание убить похищенных людей.

Правоохранители обнаружили на теле одного из братьев не менее 16 огнестрельных ранений, у другого — 5", — добавил Рубель.

Всем фигурантам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ВСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

13 июля стало известно, что Лучанова задержали в Киеве и сообщили о подозрении.

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