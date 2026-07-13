Убийство братьев Мосейчуков стало следствием словесного конфликта. О подозрении сообщено бывшему комбригу и 9 военнослужащим, - Нацполиция. ФОТО
Полиция Киевской области сообщила о подозрении организованной преступной группе из числа военнослужащих по факту похищения, незаконного лишения свободы и жестокого убийства двух человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киевской области.
Подробности об убийстве братьев
Как отмечается, двое братьев перестали выходить на связь, а через несколько дней их тела правоохранители обнаружили закопанными в лесополосе на территории Полтавской области.
Сообщение о безвестном исчезновении братьев поступило в полицию Киевской области 3 июля. Сразу после этого следователи и оперативники начали масштабный комплекс розыскных мероприятий.
При осмотре места проживания пропавших полицейские обнаружили признаки совершения тяжкого преступления: поврежденное оборудование системы видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства.
"Правоохранители проанализировали десятки камер видеонаблюдения, изучили маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно восстановить хронологию преступления", — говорится в сообщении.
В результате спецопераций оперативники уголовного розыска, следователи ГУНП в Киевской области, Белоцерковского районного управления полиции при помощи криминальных аналитиков и при силовой поддержке спецподразделений КОРД и внутренней безопасности ВСУ задержали девять подозреваемых. Все они являются военнослужащими.
Словесный конфликт
Установлено, что накануне между одним из братьев и местной жительницей возник словесный конфликт из-за того, что молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечание братья высказались нецензурной бранью. Впоследствии муж односельчанки, являющийся военнослужащим, потребовал извинений перед его женой, однако мужчины в грубой форме отказали.
Решив отомстить, злоумышленник привлек к преступному плану других военнослужащих.
По данным следствия, фигуранты проникли на территорию домовладения потерпевших, применив огнестрельное оружие, силой вывезли на автомобиле двух мужчин в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, после чего убили.
9 июля полицейские установили место сокрытия тел убитых. В ходе осмотра обнаружены многочисленные огнестрельные ранения, свидетельствующие об особой жестокости совершенного преступления.
В ходе дальнейших следственных действий полицейские задержали еще одного военнослужащего, которому сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек. Именно он во время следственного эксперимента указал место, где были спрятаны тела погибших.
Следователи следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении восьми участникам организованной преступной группы в незаконном лишении свободы и похищении людей (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 10 лет за решеткой.
Одному из фигурантов предъявлено подозрение в умышленном убийстве двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время в отношении вышеуказанных подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Сегодня, 13 июля, в Подольском районе Киева оперативники полиции Киевской области при силовой поддержке КОРД задержали бывшего командира бригады (речь идет о бывшем командире 155-й бригады Станиславе Лучанове). Ему уже сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, пп. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы", — подчеркнули в Нацполиции.
Что предшествовало
- В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
- Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
- Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
- По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
- По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
- В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
- ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
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І тиша навкруги від голосних запевнень ХЕНЕСРАЛІВ, аж з Києва!!
Черкащани теж чекають, уже чи не пів року на ПРАВДУ від стефанчуків-Зеленського-свириденко!?!! Бо хєнесрали з НацПолу і МВС, виявилися тріплом, заради посади у Києві та Черкасах!