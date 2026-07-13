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Новости Убийство братьев Мосейчуков
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Убийство братьев Мосейчуков стало следствием словесного конфликта. О подозрении сообщено бывшему комбригу и 9 военнослужащим, - Нацполиция. ФОТО

Лучанов задержан

Полиция Киевской области сообщила о подозрении организованной преступной группе из числа военнослужащих по факту похищения, незаконного лишения свободы и жестокого убийства двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киевской области.

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Подробности об убийстве братьев

Как отмечается, двое братьев перестали выходить на связь, а через несколько дней их тела правоохранители обнаружили закопанными в лесополосе на территории Полтавской области.

Сообщение о безвестном исчезновении братьев поступило в полицию Киевской области 3 июля. Сразу после этого следователи и оперативники начали масштабный комплекс розыскных мероприятий.

При осмотре места проживания пропавших полицейские обнаружили признаки совершения тяжкого преступления: поврежденное оборудование системы видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства.

"Правоохранители проанализировали десятки камер видеонаблюдения, изучили маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно восстановить хронологию преступления", — говорится в сообщении.

В результате спецопераций оперативники уголовного розыска, следователи ГУНП в Киевской области, Белоцерковского районного управления полиции при помощи криминальных аналитиков и при силовой поддержке спецподразделений КОРД и внутренней безопасности ВСУ задержали девять подозреваемых. Все они являются военнослужащими.

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Словесный конфликт

Установлено, что накануне между одним из братьев и местной жительницей возник словесный конфликт из-за того, что молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечание братья высказались нецензурной бранью. Впоследствии муж односельчанки, являющийся военнослужащим, потребовал извинений перед его женой, однако мужчины в грубой форме отказали.

Решив отомстить, злоумышленник привлек к преступному плану других военнослужащих.

По данным следствия, фигуранты проникли на территорию домовладения потерпевших, применив огнестрельное оружие, силой вывезли на автомобиле двух мужчин в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, после чего убили.

9 июля полицейские установили место сокрытия тел убитых. В ходе осмотра обнаружены многочисленные огнестрельные ранения, свидетельствующие об особой жестокости совершенного преступления.

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убитые братья Мосейчуки
убитые братья Мосейчуки

В ходе дальнейших следственных действий полицейские задержали еще одного военнослужащего, которому сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек. Именно он во время следственного эксперимента указал место, где были спрятаны тела погибших.

Следователи следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении восьми участникам организованной преступной группы в незаконном лишении свободы и похищении людей (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 10 лет за решеткой.

Одному из фигурантов предъявлено подозрение в умышленном убийстве двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время в отношении вышеуказанных подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Сегодня, 13 июля, в Подольском районе Киева оперативники полиции Киевской области при силовой поддержке КОРД задержали бывшего командира бригады (речь идет о бывшем командире 155-й бригады Станиславе Лучанове). Ему уже сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, пп. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы", — подчеркнули в Нацполиции.

Лучанов задержан

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Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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Нацполиция (17063) убийство (6554) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (81) Лучанов Станислав (4)
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Топ комментарии
+12
А можна фото його баби? Підкачу до неї на мотоциклі.
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13.07.2026 14:24 Ответить
+12
Не виправдовую вбивць, але, якби поліція діяла та вилучала б мотоцикли-ревуни по ночах для ЗСУ, якби наглі підлітки знали, що за все є відповідальність, МОЖЛИВО, вбивства не було б. На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад, які вирішили, що вони боги і можуть карати та дарувати.
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13.07.2026 14:29 Ответить
+9
Таке ж убивство Захисника України Сергія Русінова, здійснили мусорські за наказом вертухая ригоАНАЛІВ, у Корсуні, Черкаської області!!
І тиша навкруги від голосних запевнень ХЕНЕСРАЛІВ, аж з Києва!!
Черкащани теж чекають, уже чи не пів року на ПРАВДУ від стефанчуків-Зеленського-свириденко!?!! Бо хєнесрали з НацПолу і МВС, виявилися тріплом, заради посади у Києві та Черкасах!
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13.07.2026 14:26 Ответить

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