Убийство братьев Мосейчуков стало следствием словесного конфликта. О подозрении сообщено бывшему комбригу и 9 военнослужащим, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Киевской области сообщила о подозрении организованной преступной группе из числа военнослужащих по факту похищения, незаконного лишения свободы и жестокого убийства двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киевской области.

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Подробности об убийстве братьев

Как отмечается, двое братьев перестали выходить на связь, а через несколько дней их тела правоохранители обнаружили закопанными в лесополосе на территории Полтавской области.

Сообщение о безвестном исчезновении братьев поступило в полицию Киевской области 3 июля. Сразу после этого следователи и оперативники начали масштабный комплекс розыскных мероприятий.

При осмотре места проживания пропавших полицейские обнаружили признаки совершения тяжкого преступления: поврежденное оборудование системы видеонаблюдения, следы выстрелов и другие вещественные доказательства.

"Правоохранители проанализировали десятки камер видеонаблюдения, изучили маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно восстановить хронологию преступления", — говорится в сообщении.

В результате спецопераций оперативники уголовного розыска, следователи ГУНП в Киевской области, Белоцерковского районного управления полиции при помощи криминальных аналитиков и при силовой поддержке спецподразделений КОРД и внутренней безопасности ВСУ задержали девять подозреваемых. Все они являются военнослужащими.

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Словесный конфликт

Установлено, что накануне между одним из братьев и местной жительницей возник словесный конфликт из-за того, что молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечание братья высказались нецензурной бранью. Впоследствии муж односельчанки, являющийся военнослужащим, потребовал извинений перед его женой, однако мужчины в грубой форме отказали.

Решив отомстить, злоумышленник привлек к преступному плану других военнослужащих.

По данным следствия, фигуранты проникли на территорию домовладения потерпевших, применив огнестрельное оружие, силой вывезли на автомобиле двух мужчин в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, после чего убили.

9 июля полицейские установили место сокрытия тел убитых. В ходе осмотра обнаружены многочисленные огнестрельные ранения, свидетельствующие об особой жестокости совершенного преступления.

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В ходе дальнейших следственных действий полицейские задержали еще одного военнослужащего, которому сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек. Именно он во время следственного эксперимента указал место, где были спрятаны тела погибших.

Следователи следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении восьми участникам организованной преступной группы в незаконном лишении свободы и похищении людей (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 10 лет за решеткой.

Одному из фигурантов предъявлено подозрение в умышленном убийстве двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время в отношении вышеуказанных подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Сегодня, 13 июля, в Подольском районе Киева оперативники полиции Киевской области при силовой поддержке КОРД задержали бывшего командира бригады (речь идет о бывшем командире 155-й бригады Станиславе Лучанове). Ему уже сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, пп. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы", — подчеркнули в Нацполиции.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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