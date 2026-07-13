Десятки камер, анализ маршрутов и автомобилей: Клименко раскрыл подробности задержания Лучанова. ФОТО

Полиция задержала десятого подозреваемого в убийстве двух братьев в Киевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечалось, речь идет о бывшем командире 155-й бригады Станиславе Лучанове.

Что рассказал Клименко?

"Ужасное преступление. Резонанс, который оно вызвало, стал толчком к публичной дискуссии о поведении отдельных военнослужащих в тылу. Недопустимо решать конфликты с помощью бандитских методов. И в то же время – недопустимо, чтобы такие случаи бросали тень на тех, кто защищает нас от кровавого врага на фронте", – подчеркнул министр.

По его словам, люди, совершающие преступления, должны понимать, что наказание обязательно настигнет всех причастных. Оперативники, криминальные аналитики и следователи полиции Киевской области проработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, которые позволили поэтапно восстановить хронологию преступления.

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Подробности расследования

"Расследования не проходят в прямом эфире, не обо всем можно сразу говорить. Проведена масштабная работа полиции совместно с прокуратурой, и она дала результат - задержание организованной преступной группы", - рассказал Клименко.

Он также рассказал, что сегодня начальник полиции Киевской области Андрей Рубель и глава ОВА Николай Калашник также встретились с жителями громады, в которой произошло это трагическое преступление. Безопасность страны начинается с безопасности в громадах. Это направление работы всегда должно находиться под личным контролем руководителей полиции всех уровней.

Расследование продолжается.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых - командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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