Десятки камер, аналіз маршрутів і автомобілів: Клименко розкрив деталі затримання Лучанова. ФОТО

Поліція затримала 10-го підозрюваного у вбивстві двох братів на Київщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначалося, йдеться про колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова.

Що розповів Клименко?

"Жахливий злочин. Резонанс, який він викликав, став запуском публічної дискусії щодо поведінки окремих військовослужбовців у тилу. Неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. І водночас – недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає нас від кривавого ворога на фронті", - наголосив міністр.

За його словами, люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов’язково буде для всіх причетних. Оперативники, кримінальні аналітики та слідчі поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

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Деталі щодо розслідування

"Розслідування не відбуваються у прямому ефірі, не про все можна відразу говорити. Проведена масштабна робота поліції спільно з прокуратурою і вона дала результат - затримання організованої злочинної групи", - пояснив Клименко.

Він також розповів, що сьогодні начальник поліції Київщини Андрій Рубель та очільник ОВА Микола Калашник також зустрілися з мешканцями громади, в якій трапився цей трагічний злочин. Безпека країни починається з безпеки в громадах. Цей напрям роботи завжди має бути на особистому контролі керівників поліції всіх рівнів.

Розслідування триває.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

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