Вбивство братів Мосейчуків спричинив словесний конфлікт. Повідомлено про підозру екскомбригу та 9 військовим, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Київщини повідомила про підозру організованій злочинній групі з-поміж військовослужбовців за фактом викрадення, незаконного позбавлення волі та жорстокого вбивства двох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Київщини.

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Деталі щодо вбивства братів

Як зазначається, двоє братів перестали виходити на зв’язок, а за кілька днів їхні тіла правоохоронці виявили закопаними у лісосмузі на території Полтавської області.

Повідомлення про безвісне зникнення братів надійшло до поліції Київської області 3 липня. Одразу після цього слідчі та оперативники розпочали масштабний комплекс розшукових заходів.

Під час огляду місця проживання зниклих поліцейські виявили ознаки вчинення тяжкого злочину: пошкоджене обладнання системи відеоспостереження, сліди пострілів та інші речові докази.

"Правоохоронці опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину", - йдеться у повідомленні.

У результаті спецоперацій оперативники карного розшуку, слідчі ГУНП у Київській області, Білоцерківського районного управління поліції за допомогою кримінальних аналітиків і за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та внутрішньої безпеки ЗСУ затримали дев’ятьох підозрюваних. Усі вони є військовослужбовцями.

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Словесний конфлікт

Встановлено, що між одним із братів та місцевою мешканкою напередодні виник словесний конфлікт через те, що молодики гучно слухали музику та каталися на мотоциклах. У відповідь на зауваження брати висловилися нецензурною лайкою. Згодом чоловік односельчанки, який є військовослужбовцем, вимагав вибачень перед його дружиною, однак чоловіки у грубій формі відмовили.

Вирішивши помститися, зловмисник залучив до злочинного плану інших військовослужбовців.

За даними слідства, фігуранти проникли на територію домоволодіння потерпілих, застосовуючи вогнепальну зброю, силоміць вивезли на автомобілі двох чоловіків до іншої області, незаконно утримували їх упродовж тривалого часу, після чого вбили.

9 липня поліцейські встановили місце приховування тіл убитих. Під час огляду виявлено численні вогнепальні поранення, що свідчать про особливу жорстокість скоєного злочину.

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Під час подальших слідчих дій поліцейські затримали ще одного військовослужбовця, якому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб. Саме він під час слідчого експерименту вказав місце, де були приховані тіла загиблих.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили про підозру вісьмом учасникам організовано злочинної групи за незаконне позбавлення волі та викрадення людей (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 10 років за ґратами.

Одному з фігурантів повідомлення про підозру за умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Наразі вищевказаним підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Сьогодні, 13 липня у Подільському районі Києва оперативники поліції Київської області за силової підтримки КОРД затримали екскомандира бригади (йдеться про колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова). Йому вже повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігуранту загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі", - наголосили в Нацполіції.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

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