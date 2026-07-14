Екскомбрига 155 ОМБр Лучанова відправили під варту у справі про вбивство братів Мосейчуків

Рокитнянський райсуд Київщини обрав запобіжний захід екскомбригу 155 ОМБр Станіславу Лучанову, якого підозрюють в організації вбивства братів Мосейчуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що вирішив суд?

Так, слідчий суддя ухвалив рішення відправити Лучанова до СІЗО.

Екскомбриг перебуватиме під вартою 60 діб.

Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Відомо, що Лучанов перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі.

Заступник керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону - Євген Слободяник - заявив журналістам, що у слідства є достатньо матеріалів.

Щодо причин конфлікту прокурор не зміг нічого повідомити, оскільки триває розслідування.

Дев'ятьом військовим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Восьмеро викрали братів Мосейчуків, а один стріляв.

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Що передувало?

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

13 липня стало відомо, що Лучанова затримали у Києві та повідомили про підозру.

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