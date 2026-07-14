Екскомбрига 155 ОМБр Лучанова відправили під варту у справі про вбивство братів Мосейчуків
Рокитнянський райсуд Київщини обрав запобіжний захід екскомбригу 155 ОМБр Станіславу Лучанову, якого підозрюють в організації вбивства братів Мосейчуків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що вирішив суд?
Так, слідчий суддя ухвалив рішення відправити Лучанова до СІЗО.
Екскомбриг перебуватиме під вартою 60 діб.
Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.
Відомо, що Лучанов перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі.
Заступник керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону - Євген Слободяник - заявив журналістам, що у слідства є достатньо матеріалів.
Щодо причин конфлікту прокурор не зміг нічого повідомити, оскільки триває розслідування.
Дев'ятьом військовим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Восьмеро викрали братів Мосейчуків, а один стріляв.
Що передувало?
- У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
- Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
- Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
- За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
- За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
- В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
- ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.
- 13 липня стало відомо, що Лучанова затримали у Києві та повідомили про підозру.
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