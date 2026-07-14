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Новини Викрадення та вбивство двох цивільних бійцями 155-ї ОМБр Вбивство братів Мосейчуків Комбриг Лучанов
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Екскомбрига 155 ОМБр Лучанова відправили під варту у справі про вбивство братів Мосейчуків

Вбивство Мосейчуків: Лучанова відправили під варту

Рокитнянський райсуд Київщини обрав запобіжний захід екскомбригу 155 ОМБр Станіславу Лучанову, якого підозрюють в організації вбивства братів Мосейчуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що вирішив суд?

Так, слідчий суддя ухвалив рішення відправити Лучанова до СІЗО. 

Екскомбриг перебуватиме під вартою 60 діб.

Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Відомо, що Лучанов перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі.

Заступник керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону - Євген Слободяник - заявив журналістам, що у слідства є достатньо матеріалів. 

Щодо причин конфлікту прокурор не зміг нічого повідомити, оскільки триває розслідування.

Дев'ятьом військовим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Восьмеро викрали братів Мосейчуків, а один стріляв.

Читайте: Суд обирає запобіжний захід екскомбригу 155 ОМБр Лучанову. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Що передувало?

  • У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
  • Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
  • Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
  • За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
  • За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
  • В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
  • ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.
  • 13 липня стало відомо, що Лучанова затримали у Києві та повідомили про підозру.

Також читайте: Вбивство братів Мосейчуків: підозрювані на суді казали, що виконували наказ керівництва бригади, - журналістка Буцко

Автор: 

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Топ коментарі
+5
Зараз влада посилено думає варіанти як Лучанова відмазати. Бо він не простий солдафон а член СИСТЕМИ. А СИСТЕМА своїх не здає. Бо вони як глисти в жопі один за одного тримаються так як один про одного все знають. Видьорни одного і він розкаже такого про всіх і про все і навіть про те що справи не торкається, що прийдеться садити цілу когорту держиморд. Тому зараз влада знайде якогось васю на якого все і повісять, а потом ліквідують.
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14.07.2026 15:11 Відповісти
+5
Вершина айсберга, но он далеко не первый и не последний. Человек с другой моралью в расход подчиненных не смог бы посылать, потому не удивительно.
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14.07.2026 15:11 Відповісти
+3
Хто? Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького? Хтось його нагороджував орденами, тепер потрібно перевірити за які подвиги, чи за які злочини?
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14.07.2026 15:10 Відповісти

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