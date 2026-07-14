Суд обрав запобіжний захід екскомбригу 155 ОМБр Лучанову. ВIДЕО

Рокитнянський райсуд Київщини обирає запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади Станіславу Лучанову, якого підозрюють в організації вбивства братів Мосейчуків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Лучанов перед початком судового засідання заявив, що провину не визнає.

Позиція прокурора

Досудовим розслідуванням встановлено, що у військовій частині, командиром якої був Лучанов, проходять службу також: Дмитрук, Заєць, Перцула, Артамонов, Шурко, Микитенко, Козак та Коломієць.

"У червні 2026 року Лучанов з особистих мотивів вирішив організувати викрадення та незаконне позбавлення волі двох людей - Мосейчука 1991 р.н. та його брата 1990 р.н.", - зазначив прокурор.

Тому він залучив вищевказаних військових до викрадення братів Мосейчуків.

В ніч на 27 червня вони проникли на територію домоволодіння братів.

Військовий Заєць двічі вистрілив у Романа Мосейчука, зокрема в ногу.

"Дмитрук, Заєць, Перцула, Артамонов, Шурко, Микитенко, Козак та Коломієць застосували фізичну силу до братів Мосейчуків, зв'язли їм руки та ноги, перев'язали очі, після чого силоміць помістили до автомобілів Mercedes Vito та Mitsubishi L200.

Після цього зазначені вище особи за вказівкою Лучанова вивезли Мосейчуків до розташування військової частини А5001 біля Полтави, де незаконно утримували до 1.07.2026 року", - зачитав прокурор Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Сергій Мірзоян.

Так, Лучанова підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення в організації викрадення та незаконного позбавлення волі двох осіб, здійсненого протягом тривалого часу, вчинених за попередньою змовою групою осіб із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки.

Водночас 1 липня 2026 року, за даними сторони обвинувачення, з метою приховати викрадення братів, Лучанов вирішив позбавити останніх життя.

"Того ж дня Лучанов залучив до здійснення вбивства як виконавця іншого підлеглого - командира батальйону в/ч А5001 Долголенка Олексія Михайловича, для якого він також був прямим начальником за своїм службовим становищем і начальником за військовим званням", - сказав прокурор.

Долголенко 1 липня 2026 року вивіз на службовому авто Мосейчука Максима з військової частини на полігон біля Полтави.

"Долголенко відвів Мосейчука Максима від авто, де здійснив декілька пострілів в область голови останнього, завдавши йому вогнепальне поранення, від якого Мосейчук Максим помер на місці", - розповіла сторона обвинувачення.

Того ж дня Долголенко вивіз на службовому авто на полігон і Романа Мосейчука, де здійснив щонайменше 8 пострілів в область голови та верхньої частини тіла останньому.

Тіла вбитих поклали до заздалегідь викопаної ями на території полігону та закопали їх. Згодом про це відзвітували Лучанову.

Сторона обвинувачення просить обрати запобіжний захід у виигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Військові, яких підозрюють у викраденні братів, не знайомі із Мосейчуками, зауважив інший прокурор.

Що каже Лучанов та адвокат?

Екскомбриг заявив, що був на момент злочину у відпустці та з підозрою не згоден, водночас готовий співпрацювати зі слідством.

На момент затримання, за словами Лучанова, він перебував у адвокатів та складав договір.

"Я прямував до слідчих", - додав Лучанов.

Адвокат Денис Лисов сказав, що Лучанов не давав іншим підозрюваним вказівки. За його словами, керував військовими інший підозрюваний - Богдан Шурко, головний сержант 155-ї бригади.

Захист наполягає, що щодо Лучанова можна застосувати більш м'який запобіжний захід.

Лучанов у перерві в судовому засіданні заявив, що не був знайомий із братами Мосейчуками.

Рішення суду

Слідчий суддя відправив Лучанов під варту на 60 діб.

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Що передувало?

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

13 липня стало відомо, що Лучанова затримали у Києві та повідомили про підозру.

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