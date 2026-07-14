Вбивство братів Мосейчуків: командування доручило знайти СЗЧшників, хоча ті навіть не були військовими, - ухвала суду

У судовому реєстрі з'явилися нові ухвали у справі щодо вбивства братів Мосейчуків.

Про це повідомила Олена Лунькова, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, згідно із документом, у Калинівку військові поїхали, бо мали наказ від командування військової частини повернути СЗЧшників. Натомість там не згадується про командира та його дружину, якій заважав шум від мотоциклів.

"У другій половині червня 2026 року отримали від командування військової частини завдання щодо розшуку військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини та незаконно перебувають поза місцем служби, у тому числі громадян ОСОБА_7 , 1991 р.н., та ОСОБА_8 , 1990 р. н., а також щодо взаємодії при виконанні цього завдання з органами Військової служби правопорядку та Національної поліції України з метою доставлення вказаних військовослужбовців до військових частин, де ті проходять військову службу", - йдеться в ухвалі.

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Проте "внаслідок хибного уявлення про військову службу" підозрювані домовились викрасти двох осіб.

"При цьому "не пересвідчились, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 взагалі не є військовослужбовцями, військову службу не проходять, будь-яку військову частину не залишали, і є цивільними особами, не перевірили документів останніх, в тому числі військові документи."

Далі "з метою залякування і подолання їх опору" прострелили ноги одному з братів, завʼязали очі і "силоміць помістили їх до автомобілів марок Mercedes Vito та Mitsubishi L200", - цитує журналістка документ.

В іншій ухвалі зазначається, що було знайдено та вилучено як доказ:

- квадрокоптер (раніше повідомлялось, що дроном слідкували за жителями села);

- машинку для рахування грошей;

- розкладний ніж з написом "Скеля";

- накопичувач марки Apacer і материнську плату від реєстратора камер відеоспостереження (повідомлялось, що підозрювані викрали сервери з камер спостереження на дачі братів Мосейчуків)

- акт прийому передачі на Toyota Land Cruser 25 року і документи на будинкок в Обухові.











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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

13 липня стало відомо, що Лучанова затримали у Києві та повідомили про підозру.

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