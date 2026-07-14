Убийство братьев Мосейчуков: командование поручило найти СОЧников, хотя те даже не были военными, - постановление суда

В судебном реестре появились новые постановления по делу об убийстве братьев Мосейчуков.

Об этом сообщила Елена Лунькова, передает Цензор.НЕТ.

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Так, согласно документу, военные отправились в Калиновку, поскольку получили приказ от командования воинской части вернуть сотрудников СОЧ. При этом там не упоминается о командире и его жене, которой мешал шум мотоциклов.

"Во второй половине июня 2026 года получили от командования воинской части задание по розыску военнослужащих, самовольно покинувших воинские части и незаконно находящихся вне места службы, в том числе граждан ЛИЦО_7, 1991 г.р., и ЛИЦО_8, 1990 г.р., а также о взаимодействии при выполнении этого задания с органами Военной службы правопорядка и Национальной полиции Украины с целью доставки указанных военнослужащих в воинские части, где те проходят военную службу", — говорится в постановлении.

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Однако "вследствие ошибочного представления о военной службе" подозреваемые договорились похитить двух человек.

"При этом они не удостоверились, что ЛИЦО_7 и ЛИЦО_8 вообще не являются военнослужащими, не проходят военную службу, не покидали никакую воинскую часть и являются гражданскими лицами, не проверили документы последних, в том числе военные документы".

Далее "с целью запугивания и преодоления их сопротивления" прострелили ноги одному из братьев, завязали глаза и "силой поместили их в автомобили марок Mercedes Vito и Mitsubishi L200", - цитирует журналистка документ.

В другом постановлении отмечается, что в качестве доказательств были найдены и изъяты:

- квадрокоптер (ранее сообщалось, что с помощью дрона следили за жителями села);

- машинку для счета денег;

- складной нож с надписью "Скала";

- накопитель марки Apacer и материнскую плату от регистратора камер видеонаблюдения (сообщалось, что подозреваемые похитили серверы с камер наблюдения на даче братьев Мосейчуков)

- акт приёма-передачи на Toyota Land Cruiser 25 года выпуска и документы на домик в Обухове.











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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ГСБ сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

13 июля стало известно, что Лучанова задержали в Киеве и сообщили о подозрении.

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