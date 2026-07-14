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Новости Убийство братьев Мосейчуков Комбриг Лучанов
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Суд избирает меру пресечения бывшему командиру 155-й ОМБр Лучанову

Рокитнянский райсуд Киевской области избирает меру пресечения бывшему командиру 155-й бригады Станиславу Лучанову, которого подозревают в организации убийства братьев Мосейчуков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Лучанов перед началом судебного заседания заявил, что вину не признает.

Позиция прокурора

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Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • ГСБ сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
  • 13 июля стало известно, что Лучанова задержали в Киеве и сообщили о подозрении.

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Автор: 

мера пресечения (659) Лучанов Станислав (14)
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Топ комментарии
+5
Нема що там дивитися. Справжній командир не може бути злочинцем. Або те, або інше.
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14.07.2026 13:25 Ответить
+4
Вінницький ветеран ЗСУ Олександр Гром заявив, що теж вбив би цивільних за своїх
близьких, коментуючи затримання комбрига 155-ї бригади Лучанова.
"Якщо хтось хоче знати, чи ж*урану я цивіла за своїх рідних, то відповім ствердно:
так. Хоч цивіла, хоч не цивіла. , чи власноруч розберу як свиню на пасху"
Затримання комбрига він назвав "процесом знищення довіри до армії як до інституції".
Його пост лайкнув екс-главком Залужний. Проте за годину приблизно пост зник. Можливо, автор його видалив.
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14.07.2026 13:38 Ответить
+2
судді вибачаються перед ним за незручності, які довелось підсудному пережити?
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14.07.2026 13:29 Ответить

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