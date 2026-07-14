Суд избирает меру пресечения бывшему командиру 155-й ОМБр Лучанову
Рокитнянский райсуд Киевской области избирает меру пресечения бывшему командиру 155-й бригады Станиславу Лучанову, которого подозревают в организации убийства братьев Мосейчуков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Лучанов перед началом судебного заседания заявил, что вину не признает.
Позиция прокурора
Что предшествовало
- В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
- Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.
- Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
- По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
- По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
- В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
- ГСБ сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
- 13 июля стало известно, что Лучанова задержали в Киеве и сообщили о подозрении.
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близьких, коментуючи затримання комбрига 155-ї бригади Лучанова.
"Якщо хтось хоче знати, чи ж*урану я цивіла за своїх рідних, то відповім ствердно:
так. Хоч цивіла, хоч не цивіла. , чи власноруч розберу як свиню на пасху"
Затримання комбрига він назвав "процесом знищення довіри до армії як до інституції".
Його пост лайкнув екс-главком Залужний. Проте за годину приблизно пост зник. Можливо, автор його видалив.