Бывшего командира 155-й ОМБр Лучанова взяли под стражу по делу об убийстве братьев Мосейчуков

Рокитнянский райсуд Киевской области избрал меру пресечения в отношении бывшего командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова, которого подозревают в организации убийства братьев Мосейчуков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что решил суд?

Cледственный судья принял решение отправить Лучанова в СИЗО.

Бывший командир бригады будет находиться под стражей 60 суток.

Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Известно, что Лучанов находится в Киевском следственном изоляторе.

Заместитель руководителя Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона – Евгений Слободяник – заявил журналистам, что у следствия есть достаточно материалов.

По причинам конфликта прокурор не смог ничего сообщить, поскольку продолжается расследование.

Девяти военных избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Восемь похитили братьев Мосейчуков, а один стрелял.

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Что предшествовало?

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых - командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

13 июля стало известно, что Лучанова задержали в Киеве и сообщили о подозрении.

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