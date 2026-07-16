На Днепропетровщине обнаружено оружие, которое может быть связано с убийством братьев Мосейчуков из Калиновки, — ВСП. ФОТО

Правоохранители обнаружили на территории Днепропетровской области две единицы стрелкового оружия, которое, по версии следствия, могло использоваться военнослужащими одной из воинских частей при совершении тяжких преступлений в Киевской области. Оружие передано на экспертизу, досудебное расследование продолжается.

Об этом Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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В Днепропетровской области правоохранители обнаружили оружие, которое могло использоваться при совершении преступлений на территории Киевской области.

В рамках уголовных производств, возбужденных по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 УК Украины, военные правоохранители Днепровского зонального отдела ВСП совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области провели комплекс розыскных и следственных мероприятий.

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Обнаружено и изъято два экземпляра стрелкового оружия

Вследствие проведенной работы 9 июля на территории одной из громад Днепропетровской области обнаружены и изъяты две единицы стрелкового оружия. По версии следствия, оно могло использоваться военнослужащими одной из воинских частей при совершении уголовных правонарушений на территории Киевской области.

Изъятое оружие передано следователям Национальной полиции для проведения экспертных исследований. Их результаты должны помочь установить все обстоятельства уголовных правонарушений и подтвердить или опровергнуть использование этого оружия при их совершении.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступлений.

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