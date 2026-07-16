На Днепропетровщине обнаружено оружие, которое может быть связано с убийством братьев Мосейчуков из Калиновки, — ВСП. ФОТО
Правоохранители обнаружили на территории Днепропетровской области две единицы стрелкового оружия, которое, по версии следствия, могло использоваться военнослужащими одной из воинских частей при совершении тяжких преступлений в Киевской области. Оружие передано на экспертизу, досудебное расследование продолжается.
Об этом Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В Днепропетровской области правоохранители обнаружили оружие, которое могло использоваться при совершении преступлений на территории Киевской области.
В рамках уголовных производств, возбужденных по п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 УК Украины, военные правоохранители Днепровского зонального отдела ВСП совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области провели комплекс розыскных и следственных мероприятий.
Обнаружено и изъято два экземпляра стрелкового оружия
Вследствие проведенной работы 9 июля на территории одной из громад Днепропетровской области обнаружены и изъяты две единицы стрелкового оружия. По версии следствия, оно могло использоваться военнослужащими одной из воинских частей при совершении уголовных правонарушений на территории Киевской области.
Изъятое оружие передано следователям Национальной полиции для проведения экспертных исследований. Их результаты должны помочь установить все обстоятельства уголовных правонарушений и подтвердить или опровергнуть использование этого оружия при их совершении.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступлений.
Что предшествовало
- В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
- Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
- Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
- По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
- По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
- В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
- Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
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