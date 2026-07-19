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Новости Похищение и убийство двух гражданских бойцами 155-й ОМБр Убийство братьев Мосейчуков
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Полковник Андрей Крока стал новым командиром 155-й ОМБр вместо арестованного Лучанова

Крока

Новым командиром 155-й отдельной механизированной бригады вместо арестованного Станислава Лучанова стал полковник Андрей Крока. До этого он занимал должность заместителя командира 155-й ОМБр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост бригады в социальной сети Facebook.

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155-я ОМБр получила нового командира 

"Сегодня состоялось торжественное событие для 155-й отдельной механизированной бригады — Боевое знамя получил командир бригады полковник Андрей Крока", — говорится в сообщении.

Новоназначенный комбриг во время церемонии заявил: "Я верю, что вместе мы восстановим светлое имя 155-й отдельной механизированной бригады".

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Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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Автор: 

назначение (2189) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (97) Лучанов Станислав (19)
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Топ комментарии
+18
Невже цей "заступник" не знав про всі злочини? Тобто урода змінили на урода
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19.07.2026 19:24 Ответить
+18
Коли командиром призначається його заступник, значить ніяких змін не планується.
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19.07.2026 19:25 Ответить
+14
Чи міг у дурнуватого комбрига бути розумний заступник?
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19.07.2026 19:25 Ответить

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