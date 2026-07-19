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Полковник Андрей Крока стал новым командиром 155-й ОМБр вместо арестованного Лучанова
Новым командиром 155-й отдельной механизированной бригады вместо арестованного Станислава Лучанова стал полковник Андрей Крока. До этого он занимал должность заместителя командира 155-й ОМБр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост бригады в социальной сети Facebook.
155-я ОМБр получила нового командира
"Сегодня состоялось торжественное событие для 155-й отдельной механизированной бригады — Боевое знамя получил командир бригады полковник Андрей Крока", — говорится в сообщении.
Новоназначенный комбриг во время церемонии заявил: "Я верю, что вместе мы восстановим светлое имя 155-й отдельной механизированной бригады".
Что предшествовало
- В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
- Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.
- Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
- По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
- По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
- В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
- Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
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