Полковник Андрей Крока стал новым командиром 155-й ОМБр вместо арестованного Лучанова

Новым командиром 155-й отдельной механизированной бригады вместо арестованного Станислава Лучанова стал полковник Андрей Крока. До этого он занимал должность заместителя командира 155-й ОМБр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост бригады в социальной сети Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

155-я ОМБр получила нового командира

"Сегодня состоялось торжественное событие для 155-й отдельной механизированной бригады — Боевое знамя получил командир бригады полковник Андрей Крока", — говорится в сообщении.

Новоназначенный комбриг во время церемонии заявил: "Я верю, что вместе мы восстановим светлое имя 155-й отдельной механизированной бригады".

Читайте также: Бывшего комбрига 155 ОМБр Лучанова поместили под стражу по делу об убийстве братьев Мосейчуков

Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

Смотрите также: В Днепропетровской области нашли оружие, которое может быть связано с убийством братьев Мосейчуков из Калиновки, — ВСП. ФОТО