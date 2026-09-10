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Джорджеску обвинил президента Румынии Дана в попытке "втянуть страну в войну" из-за поддержки Украины

Джорджеску обвинил Дана в попытке "втянуть Румынию в войну" из-за поддержки Украины

Бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску обвинил президента Никушора Дана в якобы попытке втянуть страну в войну из-за поддержки Украины. Политик призвал парламент не одобрять привлечение румынских военных к Оперативному командованию многонациональной группы поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

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Как отмечается, Джорджеску назвал предложение президента "самоубийственным шагом" и призвал депутатов не поддерживать его.

Речь идет об обращении Никушора Дана к парламенту относительно участия до 20 румынских военнослужащих в Оперативном командовании многонациональных сил в поддержку Украины. Командование действует на территории Франции и Великобритании.

"Преимущество Румынии как стратегического игрока заключается в ее нейтралитете в отношении любого конфликта: это делает нас желанным партнером в деле мира, а не инструментом, который используют в войне", — заявил Джорджеску.

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Он также назвал намерение привлечь румынских военных к командованию "серьезным и недостаточно объясненным стране".

Заявление Джорджеску прозвучало после того, как администрация президента Румынии предупредила о распространении в интернете ложной информации о якобы планах Бухареста отправить своих военных непосредственно в Украину.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, администрация президента Румынии Никушора Дана опровергла информацию о якобы намерении Бухареста отправить военных в Украину для участия в боевых действиях. Речь идет о предложении привлечь до 20 румынских военнослужащих в Оперативное командование многонациональной группы поддержки Украины, которое работает на территории Франции и Великобритании.

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Румыния (1396) наемник (358) война в Украине (9128)
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Топ комментарии
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"Без підстав" - спалився чєпуха руснява
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10.09.2026 12:08 Ответить
+2
Чому ніхто не скаже в морду цій тварюці що саме його дружбан Ху'йло обстрілює Румунію? Чому всі мовчать що саме Україна перехоплює ракети і дрони які призначалися по Румунії і країнам НАТО? Зате холопи слухають тільки цих ультраправих фашистів. Вірно було колись сказано, що біда адекватних і поміркованих в тому що вони мовчки вірять в свою правду і вірять в те що і остальні адекватні. Тому брехуни і злочинці завжди перемагають. Бо вони не обмежені в своїх визказуваннях правдою а брежуть голосно і впевнено так що всі починають вірити в їхню брехню. Потрібно вже перестати гратися в ''демократію'' а різко і впевнено брехунів брати за жабри і садовити за брехню у в'язницю а краще знищувати. Бо скоро цього світу не буде.
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10.09.2026 12:26 Ответить
+2
Не *****, фашисти це ті хто за фашистів - за цього румуно-нацика і за русню, тобто ти фашист і українофобський чорт.

А ще алкаш або ухилянт бо в армії проти покарань для аватарів тільки самі аватари.
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10.09.2026 13:05 Ответить

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