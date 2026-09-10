Джорджеску обвинил президента Румынии Дана в попытке "втянуть страну в войну" из-за поддержки Украины
Бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску обвинил президента Никушора Дана в якобы попытке втянуть страну в войну из-за поддержки Украины. Политик призвал парламент не одобрять привлечение румынских военных к Оперативному командованию многонациональной группы поддержки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.
Как отмечается, Джорджеску назвал предложение президента "самоубийственным шагом" и призвал депутатов не поддерживать его.
Речь идет об обращении Никушора Дана к парламенту относительно участия до 20 румынских военнослужащих в Оперативном командовании многонациональных сил в поддержку Украины. Командование действует на территории Франции и Великобритании.
"Преимущество Румынии как стратегического игрока заключается в ее нейтралитете в отношении любого конфликта: это делает нас желанным партнером в деле мира, а не инструментом, который используют в войне", — заявил Джорджеску.
Он также назвал намерение привлечь румынских военных к командованию "серьезным и недостаточно объясненным стране".
Заявление Джорджеску прозвучало после того, как администрация президента Румынии предупредила о распространении в интернете ложной информации о якобы планах Бухареста отправить своих военных непосредственно в Украину.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, администрация президента Румынии Никушора Дана опровергла информацию о якобы намерении Бухареста отправить военных в Украину для участия в боевых действиях. Речь идет о предложении привлечь до 20 румынских военнослужащих в Оперативное командование многонациональной группы поддержки Украины, которое работает на территории Франции и Великобритании.
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А ще алкаш або ухилянт бо в армії проти покарань для аватарів тільки самі аватари.