Джорджеску звинуватив президента Румунії Дана у спробі "втягнути країну у війну" через підтримку України
Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску звинуватив президента Нікушора Дана у нібито спробі втягнути країну у війну через підтримку України. Політик закликав парламент не погоджувати залучення румунських військових до Операційного командування багатонаціональної групи підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Digi24.
Як зазначається, Джорджеску назвав пропозицію президента "самогубним кроком" і закликав депутатів не підтримувати її.
Йдеться про звернення Нікушора Дана до парламенту щодо участі до 20 румунських військовослужбовців в Операційному командуванні багатонаціональних сил на підтримку України. Командування працює на території Франції та Великої Британії.
"Перевага Румунії як стратегічного гравця полягає в її нейтралітеті щодо будь-якого конфлікту: це робить нас бажаним партнером у справі миру, а не інструментом, який використовують у війні", – заявив Джорджеску.
Він також назвав намір залучити румунських військових до командування "серйозним і недостатньо поясненим країні".
Заява Джорджеску пролунала після того, як адміністрація президента Румунії попередила про поширення в інтернеті неправдивої інформації щодо нібито планів Бухареста відправити своїх військових безпосередньо в Україну.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, адміністрація президента Румунії Нікушора Дана спростувала інформацію про нібито намір Бухареста відправити військових в Україну для участі в бойових діях. Йдеться про пропозицію залучити до 20 румунських військовослужбовців до Операційного командування багатонаціональної групи підтримки України, яке працює на території Франції та Великої Британії.
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