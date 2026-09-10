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Джорджеску звинуватив президента Румунії Дана у спробі "втягнути країну у війну" через підтримку України

Джорджеску звинуватив Дана у спробі "втягнути Румунію у війну" через підтримку України

Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску звинуватив президента Нікушора Дана у нібито спробі втягнути країну у війну через підтримку України. Політик закликав парламент не погоджувати залучення румунських військових до Операційного командування багатонаціональної групи підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Digi24.

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Як зазначається, Джорджеску назвав пропозицію президента "самогубним кроком" і закликав депутатів не підтримувати її.

Йдеться про звернення Нікушора Дана до парламенту щодо участі до 20 румунських військовослужбовців в Операційному командуванні багатонаціональних сил на підтримку України. Командування працює на території Франції та Великої Британії.

"Перевага Румунії як стратегічного гравця полягає в її нейтралітеті щодо будь-якого конфлікту: це робить нас бажаним партнером у справі миру, а не інструментом, який використовують у війні", – заявив Джорджеску.

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Він також назвав намір залучити румунських військових до командування "серйозним і недостатньо поясненим країні".

Заява Джорджеску пролунала після того, як адміністрація президента Румунії попередила про поширення в інтернеті неправдивої інформації щодо нібито планів Бухареста відправити своїх військових безпосередньо в Україну.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, адміністрація президента Румунії Нікушора Дана спростувала інформацію про нібито намір Бухареста відправити військових в Україну для участі в бойових діях. Йдеться про пропозицію залучити до 20 румунських військовослужбовців до Операційного командування багатонаціональної групи підтримки України, яке працює на території Франції та Великої Британії.

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Румунія (1213) найманець (255) війна в Україні (9178)
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Топ коментарі
+4
"Без підстав" - спалився чєпуха руснява
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10.09.2026 12:08 Відповісти
+1
Чому ніхто не скаже в морду цій тварюці що саме його дружбан Ху'йло обстрілює Румунію? Чому всі мовчать що саме Україна перехоплює ракети і дрони які призначалися по Румунії і країнам НАТО? Зате холопи слухають тільки цих ультраправих фашистів. Вірно було колись сказано, що біда адекватних і поміркованих в тому що вони мовчки вірять в свою правду і вірять в те що і остальні адекватні. Тому брехуни і злочинці завжди перемагають. Бо вони не обмежені в своїх визказуваннях правдою а брежуть голосно і впевнено так що всі починають вірити в їхню брехню. Потрібно вже перестати гратися в ''демократію'' а різко і впевнено брехунів брати за жабри і садовити за брехню у в'язницю а краще знищувати. Бо скоро цього світу не буде.
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10.09.2026 12:26 Відповісти

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