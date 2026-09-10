Дела о нападениях на ТЦК рассматриваются эффективнее, чем жалобы на их действия, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Судебные дела о нападениях на военнослужащих ТЦК чаще заканчиваются вынесением приговоров, в то же время окончательных решений по делам, связанным с неправомерными действиями ТЦК, в судебном реестре практически нет.

Об этом говорится в исследовании издания Texty.org, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Авторы материала проанализировали материалы уголовных производств, появившихся в реестре судебных решений до конца июня 2026 года.

Исследовались дела об убийствах, избиениях, нападениях, незаконном удержании и взятках. Всего в реестре - около 13,4 тыс. дел с упоминанием о ТЦК, в почти 9,9 тыс. центрах комплектования упоминаются по существу.

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Нападения на ТЦК

По подсчетам журналистов, лишь каждая десятая новость в СМИ об уличных конфликтах гражданских лиц с сотрудниками ТЦК отражается в судебном реестре в виде постановления или приговора.

Авторы нашли в реестре 47 дел о нападениях гражданских лиц на военнослужащих ТЦК.

Такой разрыв, пишет издание, связан с тем, что сведения об уголовном производстве появляются в реестре только после того, как суд выносит процессуальное решение или приговор.

Кроме того, по словам военнослужащего ТЦК, который попросил журналистов не называть его имени, представители центров комплектования редко обращаются в полицию после нападений со стороны гражданских лиц.

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Избиения и смерти гражданских лиц

Авторы обнаружили 43 дела об избиении гражданских лиц военнослужащими ТЦК.

В 19 из этих дел заявители пытались через суд заставить полицию начать расследование избиений, но суд удовлетворил лишь два таких требования. В остальных случаях суды оставляли заявления без движения из-за ошибок или принимали промежуточные решения. Обвинительных приговоров именно в отношении военнослужащих ТЦК журналисты не нашли.

Еще больший разрыв между сообщениями и судебными решениями наблюдается в случаях смерти военнообязанных, отмечают журналисты.

Так, в судебном реестре не было найдено дел, в которых военнослужащих ТЦК судили бы за убийство гражданских лиц

Удалось найти лишь одно постановление с требованием надлежащим образом расследовать смерть человека после пребывания в ТЦК. Речь идет о случае в Шепетовке в Хмельницкой области. Родные заявили, что мужчина умер после избиения и содержания в казарме ТЦК. Полиция дважды закрывала производство, однако суд оба раза отменял эти решения.

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Незаконное содержание в ТЦК

В ходе исследования было выявлено 286 дел о возможном незаконном удержании людей в ТЦК. Чаще всего заявители оспаривали бездействие полиции и пытались через суд добиться возбуждения уголовного дела.

В то же время единой судебной практики по таким делам нет.

Например, в Костополе в Ровенской области мужчину доставили в ТЦК, а на следующий день издали приказ о мобилизации. Его брат написал заявление о похищении - полиция не внесла его в Единый реестр досудебных расследований. Когда дело дошло до суда, суд постановил: "Призыв гражданина (...) является обязанностью гражданина Украины, предусмотренной ст. 65 Конституции, а следовательно, не является незаконным удержанием", отмечают авторы материала.

В некоторых случаях суды обязывали полицию расследовать заявления о возможном незаконном лишении свободы.

В Виннице мужчина, задержанный сотрудниками ТЦК, позвонил по номеру 102. Полиция зафиксировала звонок, но не начала расследование, поэтому мужчина обжаловал ее бездействие в суде. Судья обязал полицию возбудить уголовное дело. Уклонялся ли мужчина от службы и были ли законные основания для его задержания, в судебном решении не указано.

В то же время в судебных документах часто не указано, находился ли задержанный в розыске, имел ли он отсрочку или нарушил правила воинского учета.

Авторы материала отмечают, что самая многочисленная категория в исследованном массиве данных — 286 случаев — это дела о незаконном содержании в ТЦК. Чаще всего заявители оспаривали бездействие полиции и пытались через суд добиться возбуждения уголовного дела. Однако суд удовлетворил такие жалобы лишь в семи случаях.

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Коррупция

В судебном реестре журналисты нашли 131 дело о взяточничестве, в которых упоминаются ТЦК и МСЭК.

Речь идет о взятках за снятие с розыска, оформление фиктивной негодности, уклонение от призыва и несанкционированное изменение данных в реестре "Оберег".

По делам этой категории вынесено 20 приговоров, то есть больше, чем по делам об избиении гражданских лиц военнослужащими ТЦК.

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