Справи про напади на ТЦК розглядають ефективніше, ніж скарги на їхні дії, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Судові справи про напади на військових ТЦК частіше завершуються вироки, водночас фінальних рішень у справах, пов'язаних із неправомірними діями ТЦК, майже немає у судовому реєстрі.

Про це йдеться в дослідженні видання Texty.org, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Автори матеріалу проаналізували матеріали кримінальних проваджень, що з'явилися в реєстрі судових рішень до кінця червня 2026 року.

Досліджували справи про вбивства, побиття, напади, незаконне утримання та хабарі. Загалом у реєстрі - близько 13,4 тис. справ зі згадкою про ТЦК, у майже 9,9 тис. центри комплектування згадуються по суті.

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Напади на ТЦК

За підрахунками журналістів, лише кожна десята новина зі ЗМІ про вуличний конфлікт цивільних із працівниками ТЦК відображається в судовому реєстрі у вигляді ухвали або вироку.

Автори знайшли в реєстрі 47 справ про напади цивільних на військовослужбовців ТЦК.

Такий розрив, пише видання, пов'язний з тим, що відомості про кримінальне провадження з’являються у реєстрі лише після того, як суд ухвалює процесуальне рішення або вирок.

Крім того, за словами військовослужбовця ТЦК, який попросив журналістів не називати його імені, представники центрів комплектування рідко звертаються до поліції після нападів цивільних.

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Побиття та смерті цивільних

Автори знайшли 43 справи про побиття цивільних військовослужбовцями ТЦК.

У 19 із цих справ заявники намагалися через суд змусити поліцію розпочати розслідування побиття, але суд задовольнив лише дві такі вимоги. В інших випадках суди залишали заяви без руху через помилки або ухвалювали проміжні рішення. Обвинувальних вироків саме проти військовослужбовців ТЦК журналісти не знайшли.

Ще більший розрив між повідомленнями та судовими рішеннями спостерігається у випадках смерті військовозобов’язаних, зауважують журналісти.

Так, у судовому реєстрі не було знайдено справ, у яких військовослужбовців ТЦК судять за вбивство цивільних

Вдалося знайшти лише одну ухвалу з вимогою належно розслідувати смерть людини після перебування в ТЦК. Йдеться про випадок у Шепетівці на Хмельниччині. Рідні заявили, що чоловік помер після побиття й утримання в казармі ТЦК. Поліція двічі закривала провадження, однак суд обидва рази скасовував ці рішення.

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Незаконне утримання у ТЦК

Під час дослідження було знайдено 286 справ про ймовірне незаконне утримання людей у ТЦК. Найчастіше заявники оскаржували бездіяльність поліції та намагалися через суд домогтися відкриття кримінального провадження.

Водночас єдиної судової практики в таких справах немає.

Наприклад, у Костополі на Рівненщині чоловіка доставили до ТЦК, а наступного дня видали наказ про мобілізацію. Його брат написав заяву про викрадення - поліція не внесла її до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Коли справа дійшла до суду, суд ухвалив: "Призов громадянина (...) є обовʼязком громадянина України, який передбачений ст. 65 Конституції, а відтак не є незаконним утриманням", зазначають автори матеріалу.

У деяких випадкахсуди зобов’язували поліцію розслідувати заяви про можливе незаконне позбавлення волі.

У Вінниці затриманий працівниками ТЦК чоловік зателефонував на 102. Поліція зафіксувала дзвінок, але не розпочала розслідування, тому чоловік оскаржив її бездіяльність у суді. Суддя зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження. Чи ухилявся чоловік від служби та чи були законні підстави для його затримання, у судовому рішенні не зазначено.

Водночас у судових документах часто не зазначено, чи перебувала затримана людина в розшуку, мала відстрочку або порушила правила військового обліку.

Автори матеріалу зазначають, що найчисленніша категорія в дослідженому масиві даних, 286 випадків, - справи про незаконне утримання у ТЦК. Найчастіше заявники оскаржували бездіяльність поліції та намагалися через суд домогтися відкриття кримінального провадження. Однак суд задовольнив такі скарги лише в семи випадках.

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Корупція

У судовому реєстрі журналісти знайшли 131 справу про хабарництво, в яких згадуються ТЦК та МСЕК.

Йдеться про хабарі за зняття з розшуку, оформлення фіктивної непридатності, уникнення призову та несанкціоновану зміну даних у реєстрі "Оберіг".

У справах цієї категорії винесено 20 вироків, тобто більше, ніж у справах про побиття цивільних військовослужбовцями ТЦК.

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