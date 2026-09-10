МИД Украины объяснило присвоение Стефанчуку высшего дипломатического ранга

Министерство иностранных дел объяснило, почему выдвинуло кандидатуру спикера ВР Руслана Стефанчука на присвоение дипломатического звания Чрезвычайного и Полномочного посла, а Игоря Осташа — на звание чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Об этом в МИД ответили на запрос LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

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Оба представления подготовил министр иностранных дел Андрей Сибига по случаю Дня Независимости Украины. Документы Сибига направил президенту Владимиру Зеленскому 21 августа.

Почему выбрали именно такой ранг для Стефанчука

По словам МИД, при рассмотрении вопроса о ранге Стефанчука были учтены несколько аспектов его деятельности в качестве главы парламента.

"В соответствии с частью пятой статьи 85 Конституции Украины к полномочиям ВРУ относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", — сообщили в ведомстве.

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В МИД отметили, что организация работы парламента в этом направлении — в компетенции председателя ВРУ, который также представляет Верховную Раду в отношениях с органами власти других государств и международными организациями. В ведомстве добавили, что парламентская дипломатия сегодня играет важную роль в формировании международной поддержки санкционной политики, военной и финансовой помощи.

Чрезвычайный и полномочный посол — высший дипломатический ранг в Украине. Поскольку Стефанчук не работает непосредственно в качестве дипломата, а возглавляет Верховную Раду, присвоение ему такого ранга выглядело нетипичным.

Вклад Стефанчука по оценке МИД

В ведомстве проанализировали вклад Стефанчука через призму парламентской дипломатии, в частности в формировании отдельного парламентского измерения внешней политики в ходе проведения Крымской платформы, в формировании международной коалиции вокруг ответственности России за военные преступления и поддержки Украины (Бучанский парламентский саммит), а также в создании коалиции спикеров парламентов стран-кандидатов на членство в ЕС.

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Почему Осташ получил другой ранг

Представляя кандидатуру Осташа на звание чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, в МИД учли, что его дипломатическая академия относится к сфере управления министерства и занимается повышением профессиональной компетентности сотрудников дипломатической службы, а также проводит научные исследования в сфере международных отношений.

Среди основных направлений международного сотрудничества учреждения — совместные научные исследования, организация международных конференций и участие в международных образовательных и научных программах.

Что этому предшествовало?

Напомним, Стефанчук и Осташ получили новые звания указом Зеленского 25 августа.

Согласно закону Украины "О дипломатической службе", ранг чрезвычайного и полномочного посла является самым высоким в Украине. Ранги посланника (первого и второго классов) следуют сразу за ним.

Фактически, чрезвычайный и полномочный посол полностью руководит работой посольства и всех других дипломатических учреждений Украины в стране пребывания, а также координирует все официальные украинские делегации, которые туда приезжают.

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