МЗС України пояснило присвоєння найвищого дипломатичного рангу Стефанчуку

Міністерство закордонних справ пояснило причини, чому подало кандидатуру спікера ВР Руслана Стефанчука на отримання дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла, а Ігоря Осташа — на надзвичайного і повноважного посланника другого класу.

Про це у МЗС відповіли на запит LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обидва подання уклав міністр закордонних справ Андрій Сибіга з нагоди Дня Незалежності України. Документи Сибіга надіслав президенту Володимиру Зеленському 21 серпня.

Чому обрали саме такий ранг для Стефанчука

За словами МЗС, при поданні щодо рангу Стефанчука взяли до уваги кілька аспектів його діяльності як очільника парламенту.

"Відповідно до частини п'ятої статті 85 Конституції України до повноважень ВРУ належить визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору", — сказали у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада прискорює розгляд 46 законопроєктів, від яких залежать фінансування України та допомога партнерів, - Стефанчук

У МЗС зазначили, що організація роботи парламенту на цьому напрямі — у компетенції голови ВРУ, який також представляє Верховну Раду у відносинах з органами влади інших держав та міжнародними організаціями. У відомстві додали, що парламентська дипломатія сьогодні відіграє важливу роль у формуванні міжнародної підтримки санкційної політики, військової та фінансової допомоги.

Надзвичайний і повноважний посол — найвищий дипломатичний ранг в Україні. Оскільки Стефанчук не працює безпосередньо як дипломат, а очолює Верховну Раду, присвоєння йому такого рангу виглядало нетиповим.

Внесок Стефанчука за оцінкою МЗС

У відомстві простежили внесок Стефанчука крізь призму парламентської дипломатії, зокрема у формування окремого парламентського виміру зовнішньої політики під час проведення Кримської платформи, у формування міжнародної коаліції навколо відповідальності Росії за воєнні злочини та підтримки України (Бучанський парламентський саміт), а також у створення коаліції голів парламентів країн-кандидатів на членство в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки не повинні паралізувати ВР: Стефанчук анонсував голосування депутатів в укритті

Чому Осташ отримав інший ранг

Подаючи кандидатуру Осташа на ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу, у МЗС врахували, що його дипломатична академія належить до сфери управління міністерства та здійснює підвищення професійної компетентності працівників дипломатії, а також проводить наукові дослідження у сфері міжнародних відносин.

Серед основних напрямів міжнародного співробітництва закладу — спільні наукові дослідження, організація міжнародних конференцій та участь у міжнародних освітніх і наукових програмах.

Що передувало?

Нагадаємо, Стефанчук та Осташ отримали нові ранги указом Зеленського 25 серпня.

Згідно із законом України "Про дипломатичну службу", ранг надзвичайного й повноважного посла є найвищим в Україні. Ранги посланника (першого та другого класів) ідуть одразу за ним.

Фактично, надзвичайний і повноважний посол повністю керує роботою посольства та всіх інших дипустанов України в країні перебування, а також координує всі офіційні українські делегації, які туди приїжджають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав укази про звільнення ще чотирьох послів