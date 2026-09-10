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Страны НАТО предотвратили российскую диверсию с применением секретного оружия в Арктике, - Reuters

НАТО предотвратило диверсию со стороны России в Арктике

Этой весной вблизи отдаленного архипелага Шпицберген в Арктике союзники по НАТО зафиксировали российские подводные лодки, которые отрабатывали применение секретного оружия, предназначенного для вывода из строя критически важных подводных кабелей без оставления каких-либо следов. Альянс предотвратил эту диверсию.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух западных чиновников, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Великобритании

В апреле Великобритания заявляла, что обнаружила в арктических водах секретную операцию российских подводных лодок, направленную против кабелей и трубопроводов. 

Тогдашний министр обороны Джон Хили рассказывал, что в течение месяца за тремя подводными лодками Главного управления глубоководных исследований РФ следили самолеты и корабли Королевского флота и союзников, в частности Норвегии. Теперь Reuters стало известно, что в операции также участвовали силы США.

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Вероятные цели России

Совместная миссия Великобритании, Норвегии и США отслеживала российские подводные лодки в море и противодействовала им. Кораблям РФ не позволили завершить учения, и в итоге они покинули этот район, не повредив кабели. Но таким образом странам НАТО стало известно о новом российском оружии.

  • По словам источников агентства, целью РФ могли быть два подводных оптоволоконных кабеля длиной примерно 1 400 километров, соединяющих архипелаг Шпицберген с материковой Норвегией. Они пролегают на глубине до 2 700 метров и передают большие объемы данных с наземной спутниковой станции SvalSat — крупнейшей в мире.
НАТО предотвратило диверсию со стороны России в Арктике
Фото: Снимки российских судов / Министерство обороны Великобритании

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Предупреждение России

Британские и норвежские чиновники после операции передали Москве информацию о том, что знают о ее новой технологии. Таким образом они хотели показать России, что ее действия в регионе отслеживаются.

"Мы четко дали понять российским властям: любая попытка атаковать нашу критическую инфраструктуру будет обнаружена, и это будет иметь последствия", — заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

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Опасения стран НАТО

Противостояние в Арктике происходит на фоне опасений западных спецслужб относительно усиления российских диверсий в Европе.

Западные спецслужбы также опасаются, что Россия может попытаться проверить готовность НАТО применить статью 5 о коллективной обороне. В таком сценарии подводные кабели могут стать одной из целей, ведь они имеют критическое значение для мировой связи, финансовых операций и энергетической инфраструктуры.

Страны НАТО усилили внимание к безопасности подводной инфраструктуры после уничтожения в 2022 году трех из четырех трубопроводов "Северный поток". С тех пор в регионе фиксируется больше судов, которые медленно проходят над или вблизи подводных трубопроводов, силовых и телекоммуникационных кабелей.

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Автор: 

Арктика (96) НАТО (11071) подводная лодка (224) россия (89495) диверсия (426)
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Топ комментарии
+5
"Народ (російський), который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения", - письменник Федір Достоєвський.
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10.09.2026 16:48 Ответить
+2
Коллективный Запад (хотя он давно уже не коллективный) абсолютно пока не воспринимает с какой скотобазой имеет дело и по сей день---речь о кацапии! Гитлер ничего не изобретал нового, просто скопировал всё со сталинского изуверства по отношению к людям своей страны. Хотя Гитлер именно немцев особо не угнетал, всё ухваченное пёрли в фатерланд и продовольствие тоже. Затяжные диктатуры порождают жуткие идеи по части всего земного шара, это классика этого жанра абсолютной власти. Кстати и Китай уже замечен был с этим ковидом, и вот опять прошло, что какая то дрянь снова и в районе Уханя вырвалась как эпидемия с тяжёлыми симптомами. Идеи комунизма и сторонников этого нужно срочно изолировать и каким либо образом побыстрей, иначе цивилизация рухнет раньше срока. Эти твари и с радиацией доиграются в огромных масштабах. Только вот как это сделать по быстрому? И медлить нельзя. Твари успеют раньше.
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10.09.2026 17:31 Ответить
+1
Стісняюсь спитать: а хтось думає над тим, що робити, коли кацапія, як вассал Піднебесної Імперії, врешті решт виведе з ладу "підводні кабелі... які мають критичне значення для світового звʼязку, фінансових операцій та енергетичної інфраструктури." Джерело: https://censor.net/ua/n4022791
???
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10.09.2026 16:52 Ответить

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