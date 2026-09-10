Страны НАТО предотвратили российскую диверсию с применением секретного оружия в Арктике, - Reuters
Этой весной вблизи отдаленного архипелага Шпицберген в Арктике союзники по НАТО зафиксировали российские подводные лодки, которые отрабатывали применение секретного оружия, предназначенного для вывода из строя критически важных подводных кабелей без оставления каких-либо следов. Альянс предотвратил эту диверсию.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух западных чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Великобритании
В апреле Великобритания заявляла, что обнаружила в арктических водах секретную операцию российских подводных лодок, направленную против кабелей и трубопроводов.
Тогдашний министр обороны Джон Хили рассказывал, что в течение месяца за тремя подводными лодками Главного управления глубоководных исследований РФ следили самолеты и корабли Королевского флота и союзников, в частности Норвегии. Теперь Reuters стало известно, что в операции также участвовали силы США.
Вероятные цели России
Совместная миссия Великобритании, Норвегии и США отслеживала российские подводные лодки в море и противодействовала им. Кораблям РФ не позволили завершить учения, и в итоге они покинули этот район, не повредив кабели. Но таким образом странам НАТО стало известно о новом российском оружии.
- По словам источников агентства, целью РФ могли быть два подводных оптоволоконных кабеля длиной примерно 1 400 километров, соединяющих архипелаг Шпицберген с материковой Норвегией. Они пролегают на глубине до 2 700 метров и передают большие объемы данных с наземной спутниковой станции SvalSat — крупнейшей в мире.
Предупреждение России
Британские и норвежские чиновники после операции передали Москве информацию о том, что знают о ее новой технологии. Таким образом они хотели показать России, что ее действия в регионе отслеживаются.
"Мы четко дали понять российским властям: любая попытка атаковать нашу критическую инфраструктуру будет обнаружена, и это будет иметь последствия", — заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.
Опасения стран НАТО
Противостояние в Арктике происходит на фоне опасений западных спецслужб относительно усиления российских диверсий в Европе.
Западные спецслужбы также опасаются, что Россия может попытаться проверить готовность НАТО применить статью 5 о коллективной обороне. В таком сценарии подводные кабели могут стать одной из целей, ведь они имеют критическое значение для мировой связи, финансовых операций и энергетической инфраструктуры.
Страны НАТО усилили внимание к безопасности подводной инфраструктуры после уничтожения в 2022 году трех из четырех трубопроводов "Северный поток". С тех пор в регионе фиксируется больше судов, которые медленно проходят над или вблизи подводных трубопроводов, силовых и телекоммуникационных кабелей.
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