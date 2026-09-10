Країни НАТО запобігли російській диверсії із застосуванням секретної зброї в Арктиці, - Reuters

Цієї весни поблизу віддаленого архіпелагу Шпіцберген в Арктиці союзники по НАТО зафіксували російські підводні човни, які відпрацьовували застосування секретної зброї, призначеної для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів без залишення будь-яких слідів. Альянс запобіг цій диверсії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох західних посадовців, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Британії

У квітні Велика Британія заявляла, що виявила в арктичних водах таємну операцію російських підводних човнів, направлених на кабелі та трубопроводи.

Тодішній міністр оборони Джон Гілі розповідав, що протягом місяця за трьома субмаринами Головного управління глибоководних досліджень РФ стежили літаки й кораблі Королівського флоту та союзників, зокрема Норвегії. Тепер Reuters стало відомо, що в операції також брали участь сили США.

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Ймовірні цілі Росії

Спільна місія Великої Британії, Норвегії та США відстежувала російські субмарини в морі та протидіяла їм. Кораблям РФ не дозволили завершити навчання, і зрештою вони залишили цей район, не пошкодивши кабелів. Але в такий спосіб країнам НАТО стало відомо про нову російську зброю.

За словами джерел агентства, ціллю РФ могли бути два підводні оптоволоконні кабелі завдовжки приблизно 1 400 кілометрів, які з’єднують архіпелаг Шпіцберген з материковою Норвегією. Вони пролягають на глибині до 2700 метрів та передають великі обсяги даних з наземної супутникової станції SvalSat — найбільшої у світі.

Фото: Знімки російських човнів / Міністерство оборони Великої Британії

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Попередження Росії

Британські та норвезькі посадовці після операції передали Москві інформацію про те, що знають про її нову технологію. Так вони хотіли показати Росії, що її дії в регіоні відстежують.

"Ми чітко дали зрозуміти російській владі: будь-яку спробу атакувати нашу критичну інфраструктуру виявлять, і це матиме наслідки", — заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

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Побоювання країн НАТО

Протистояння в Арктиці відбувається на тлі побоювань західних розвідслужб щодо посилення російських диверсій у Європі.

Західні розвідки також побоюються, що Росія може спробувати перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 про колективну оборону. У такому сценарії підводні кабелі можуть стати однією з цілей, адже вони мають критичне значення для світового звʼязку, фінансових операцій та енергетичної інфраструктури.

Країни НАТО посилили увагу до безпеки підводної інфраструктури після знищення у 2022 році трьох із чотирьох трубопроводів Nord Stream. Відтоді в регіоні фіксують більше суден, які повільно проходять над або поблизу підводних трубопроводів, силових і телекомунікаційних кабелів.

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