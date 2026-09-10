Четырех украинцев "судят" в России за покушения на предателей в Мелитополе: для них просят от 28 лет до пожизненного

В Южном окружном военном "суде" России обвинение запросило наказание от 28 лет до пожизненного лишения свободы для четырех украинцев по делу о "терактах" в оккупированном Мелитополе.

Об этом пишет издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

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Требования прокурора

Российский прокурор просил пожизненное заключение для Игоря Гаранина, Сергея Гаркуши и Сергея Евтушенко, а для Елены Рой — 28 лет. Он настаивает на том, чтобы Гаранин отбывал первые 6 лет в тюрьме, а Гаркуша и Евтушенко — первые 5 лет. Он также просил суд назначить обвиняемым штрафы: Гаранину — 1 миллион рублей, Рой и Евтушенко — по 700 тысяч рублей, Гаркуше — 200 тысяч.

Это — четверо похищенных жителей Мелитополя, пишут местные издания.

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Суть обвинений

По версии следствия, в 2022–2023 годах четверо обвиняемых якобы по заданию украинских спецслужб организовали в оккупированном Мелитополе несколько покушений на чиновников-коллаборационистов.

В зависимости от роли, которую отводит каждому из фигурантов ФСБ, им инкриминируют участие в "террористической группировке", "незаконный оборот взрывчатки", "изготовление самодельных взрывных устройств", "теракт, повлекший смерть человека", и "подготовку к теракту".

Первый взрыв, в котором обвиняют мелитопольцев, произошел 15 ноября 2022 года — в результате детонации СВУ пострадал начальник управления коммунальной собственности, градостроительства, имущественных и земельных отношений оккупационной администрации города Дмитрий Трухин.

Второй эпизод касается 27 апреля 2023 года — тогда погиб заместитель начальника УМВД "Мелитопольское" Александр Мищенко. Кроме того, по версии ФСБ, группа готовила покушение на полицейского Романа Пшеничного. Сам Пшеничный отказался признать себя потерпевшим по этому делу и не явился в суд.

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Позиция украинцев

Все четверо жителей Мелитополя утверждают, что подписали признательные показания под пытками. Гаранин, Гаркуша и Рой отрицают участие в подготовке покушения на Пшеничного, а Гаркуша — также и на Трухина. Все трое настаивают, что не были знакомы с Евтушенко до задержания.

Один из обвиняемых в подрыве полицейского рассказал в суде, что после нескольких дней избиений подписал протокол допроса, не прочитав его. На процессе также допросили адвокатов и следователя — подсудимые обвиняли их в фальсификации показаний, а один из фигурантов рассказал, что его заставили опознать человека в шапке "по мочкам ушей".

Украинцы в зале суда обвинили силовиков и их "карманных" защитников во лжи, фальсификации материалов дела и выбивании признаний под жестокими пытками.

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На чем основано обвинение

Обвинение в РФ опиралось на вещественные доказательства — изъятые у Гаранина и Евтушенко гексоген, детонаторы и промышленные запалы — а также на показания потерпевших и свидетелей. Трухин вспоминал, что за день до покушения обратил внимание на "нехарактерное расположение скамейки" возле дома, а вдова Мищенко Светлана утверждала, что неоднократно видела Елену Рой у подъезда.

Состояние здоровья украинцев

Сергей Евтушенко страдает сахарным диабетом — за время процесса ему несколько раз вызывали скорую помощь прямо в суд. 16 марта во время доставки из СИЗО у Евтушенко выпала паховая грыжа, приехавшие медики вправили ее, сказав, что подсудимому нужна операция. Когда его вернули в зал суда, грыжа выпала снова.

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