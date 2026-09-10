Чотирьох українців "судять" у Росії за замахи на зрадників у Мелітополі: для них просять від 28 років до довічного

У Південному окружному військовому "суді" Росії обвинувачення запросило від 28 років до довічного позбавлення волі для 4 українців у справі про "теракти" в окупованому Мелітополі.

Про це пише видання "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

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Вимоги прокурора

Російський прокурор просив довічне ув'язнення для Ігоря Гараніна, Сергія Гаркуші та Сергія Євтушенка, а для Олени Рой — 28 років. Він наполягає, щоб Гаранін відбував перші 6 років у тюрмі, а Гаркуша та Євтушенко — перші 5 років. Він також просив суд призначити обвинуваченим штрафи: Гараніну — 1 мільйон рублів, Рой та Євтушенку — по 700 тисяч рублів, Гаркуші — 200 тисяч.

Це — четверо викрадених мешканців Мелітополя, пишуть місцеві видання.

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Суть звинувачень

За версією слідства, у 2022-2023 роках четверо обвинувачених нібито за завданням українських спецслужб організували в окупованому Мелітополі кілька замахів на чиновників-колаборантів.

Залежно від ролі, яку відводить кожному з фігурантів ФСБ, їм інкримінують участь у "терористичному угрупованні", "незаконний обіг вибухівки", "виготовлення саморобних вибухових пристроїв", "теракт, що спричинив смерть людини", та "приготування до теракту".

Перший вибух, який інкримінують мелітопольцям, стався 15 листопада 2022 року — від детонації СВП постраждав начальник управління комунальної власності, містобудування, майнових і земельних відносин окупаційної адміністрації міста Дмитро Трухін.

Другий епізод стосується 27 квітня 2023 року — тоді загинув заступник начальника УМВС "Мелітопольське" Олександр Міщенко. Крім того, за версією ФСБ, група готувала замах на поліцейського Романа Пшеничного. Сам Пшеничний відмовився визнати себе потерпілим у цій справі та не з’явився в суді.

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Позиція українців

Усі четверо мешканців Мелітополя стверджують, що підписали зізнавальні показання під тортурами. Гаранін, Гаркуша та Рой заперечують участь у підготовці замаху на Пшеничного, а Гаркуша — також і на Трухіна. Усі троє наполягають, що не були знайомі з Євтушенком до затримання.

Один із обвинувачених у підриві поліцейського розповів у суді, що після кількох днів побиттів підписав протокол допиту, не читаючи його. На процесі також допитали адвокатів і слідчого — підсудні звинувачували їх у фальсифікації показань, а один із фігурантів розповів, що його змусили впізнати людину в шапці "по мочках вух".

Українці в залі суду звинуватили силовиків та їхніх "кишенькових" захисників у брехні, фальсифікації матеріалів справи та вибиванні зізнань під жорстокими тортурами.

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На чому базується обвинувачення

Обвинувачення у РФ спиралося на речові докази — вилучені у Гараніна та Євтушенка гексоген, детонатори та промислові запали — а також на показання потерпілих і свідків. Трухін згадував, що за день до замаху звернув увагу на "нехарактерне розташування лавки" біля будинку, а вдова Міщенка Світлана стверджувала, що неодноразово бачила Олену Рой біля під'їзду.

Стан здоров'я українців

Сергій Євтушенко страждає на цукровий діабет — за час процесу йому кілька разів викликали швидку допомогу прямо в суд. 16 березня під час доставляння з СІЗО в Євтушенка випала пахова грижа, медики, що приїхали, вправили її, сказавши, що підсудному потрібна операція. Коли його повернули до зали суду, грижа випала знову.

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