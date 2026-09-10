Зеленский прокомментировал инцидент с дроном в Молдове

Президент Владимир Зеленский, комментируя инцидент с дроном вблизи его самолета в Молдове, заявил, что для Украины один или сотня дронов не являются проблемой, а вот тысячи скоростных БПЛА в сутки — это уже проблема.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в Канаде.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский объяснил, какие дроны представляют угрозу

Отвечая на вопрос о возможностях новых дронных технологий для защиты западных партнеров, Зеленский упомянул инцидент с президентским самолетом в Молдове.

По его словам, единичные беспилотники не являются проблемой для Украины.

"Именно поэтому, когда мы говорим о Лейпциге, о Молдове, мы говорим, что один дрон, двенадцать, сотни — это не проблема для Украины", — сказал президент.

Читайте: Канада будет производить миллионы беспилотников, треть из них пойдет Украине, - Карни

Украине нужны инвестиции в производство БПЛА

Зеленский добавил, что настоящей проблемой для Украины являются тысячи реактивных дронов в день.

Для противодействия такому количеству беспилотников, по его словам, нужны не только технологии, но и инвестиции в производство. Именно поэтому Украина развивает совместное производство с партнерами.

Как сообщалось, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что во время взлета в аэропорту в Молдове дрон едва не сбил самолет, на котором Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии.

Позже СМИ сообщили, что дрон не представлял угрозы для самолета Зеленского, а взорвался в 160 км от аэропорта.

Читайте также: Залужный ответил на оскорбления "95 квартала" в адрес его английского языка. ВИДЕО