Зеленський прокоментував інцидент із дроном у Молдові
Президент Володимир Зеленський, коментуючи інцидент із дроном поблизу його літака у Молдові, заявив, що для України один чи сотня дронів не є проблемою, натомість проблемою є тисячі швидкісних БПЛА на добу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ у Канаді.
Зеленський пояснив, які дрони становлять загрозу
Відповідаючи на запитання про можливості нових дронових технологій для захисту західних партнерів, Зеленський згадав інцидент із президентським літаком у Молдові.
За його словами, поодинокі безпілотники не є проблемою для України.
"Саме тому, коли ми говоримо про Лейпциг, про Молдову, ми говоримо, що один дрон, дванадцять, сотні – це не проблема для України", – сказав президент.
Україні потрібні інвестиції у виробництво БпЛА
Зеленський додав, що справжньою проблемою для України є тисячі реактивних дронів на день.
Для протидії такій кількості безпілотників, за його словами, потрібні не лише технології, а й інвестиції у виробництво. Саме тому Україна розвиває співвиробництво з партнерами.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що під час зльоту в аеропорту в Молдові дрон ледь не збив літак, на якому Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії.
Пізніше ЗМІ написали, що дрон не загрожував літаку Зеленського, а вибухнув за 160 км від аеропорту.
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