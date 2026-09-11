Украинский способ ведения войны уже не соответствует надвигающемуся уровню угрозы - экс-глава Google Шмидт

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, который летом посетил Украину, заявил, что Запад должен срочно нарастить производство оружия для Украины, поскольку Россия приближается к стратегии тотальной войны.

Об этом говорится в его колонке для The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, из последней поездки в Украину он вернулся более озабоченным, чем в любое время с первых дней полномасштабного вторжения.

"Россия становится значительно более искусной в ведении этого конфликта, и Вашингтону нужно признать, что она движется к стратегии тотальной войны, мобилизуя свои заводы и человеческие ресурсы, чтобы с помощью воздушного террора заставить Украину подчиниться. Победа над Россией теперь требует большего, чем просто поставки оружия", — подчеркнул он.

По словам Шмидта, Западу следует мобилизовать свои коллективные ресурсы в масштабах, достаточных для того, чтобы превзойти врага по объемам производства и продержаться дольше него.

Он отметил, что на протяжении большей части полномасштабного вторжения большим преимуществом Украины была ее способность адаптироваться и внедрять инновации.

"У России было больше солдат, больше денег и значительно более мощная промышленная база, но творческие украинские инженеры могли разработать новое оружие или систему, протестировать их на передовой и модифицировать в течение нескольких недель. Ее децентрализованные сети военных, инженеров и оборонно-технологических компаний обновлялись быстрее, чем неповоротливая российская военная бюрократия могла за ними угнаться", — пояснил он.

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Преимущество сокращается

"Когда Украина разработала перехватчики, способные уничтожать российские рои дронов типа Shahed, Россия адаптировалась, развернув более быстрые реактивные "Шахеды", которые значительно сложнее перехватить. Россия находится в процессе развертывания спутниковой группировки, чтобы конкурировать со Starlink, который украинские подразделения беспилотников используют для нанесения ударов по российским силам на оккупированных территориях Украины. "В течение многих лет стратегия Кремля заключалась в противопоставлении промышленной массы украинским инновациям, но теперь он сочетает эту массу с собственными инновациями", — подчеркнул Шмидт.

Война не является статичной, а сопровождается самой динамичной технологической конкуренцией, которую когда-либо видели.

"Дрон может быть чрезвычайно эффективным в начале, а уже через несколько месяцев стать непригодным. Враг может изменить радиочастоты, на которых работает, создать устройство для создания помех или более быстрый перехватчик, либо иным образом изменить тактику. И тогда цикл адаптации начинается заново", — отметил экс-генеральный директор Google.

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Одни только инновации не сработают

"Одни только инновации не могут решить проблему масштабирования производства, необходимого для удовлетворения огромных потребностей полномасштабной войны высокой интенсивности. Я разговаривал с командирами, которые знают, что им нужно делать, чтобы остановить россиян, но не имеют для этого необходимых систем.

Один из них рассказал мне, что его подразделение прекратило поиск целей, поскольку у них не хватало дронов, чтобы поразить все цели, которые они уже обнаружили. Это ключевая особенность сегодняшней войны. Гениально сконструированный беспилотник, выпущенный сотнями, — это интересно, но именно хороший беспилотник, выпущенный сотнями тысяч, изменит ход войны", — пояснил Шмидт.

По его мнению, Россия мобилизуется для тотальной войны.

"Она рассматривает возможность еще одного масштабного призыва войск, которого Украина ожидает этой осенью, и создает промышленные мощности для производства оружия в огромных количествах. Украина не может справиться с такими огромными мощностями в одиночку. Предстоящая зима будет критической. Россия уже использует отсутствие у Украины средств противоракетной обороны для ударов по электростанциям, чтобы вскоре погрузить украинский народ в темноту, холод и нищету", — пояснил он.

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ОПК

У Украины есть инженеры и дух инноваций, но ей не хватает промышленного масштаба, который могут обеспечить только ее западные партнеры, считает Шмидт.

"Украине срочно нужны перехватчики, боеприпасы и оружие дальнего радиуса действия, а также инвестиции для расширения собственных производственных мощностей. Запад должен относиться к оборонной промышленности Украины как к продолжению своей собственной, совместно производя оружие, устраняя узкие места в поставках и гарантируя, что украинским командирам никогда не придется экономить на целях", — подчеркнул экс-генеральный директор Google.

Украина выиграла для Запада время

"Восхваление украинской стойкости — это не стратегия, и одна только храбрость не может защитить ее города или выиграть ее войну. Украина выиграла для Запада четыре года кровью своих солдат и изобретательностью своих инженеров. Мы не можем позволить ей встретить еще одну зиму в одиночестве под российскими обстрелами", — подытожил Шмидт.

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