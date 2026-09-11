Український спосіб ведення війни вже не відповідає рівню загрози, що насувається, - ексочільник Google Шмідт

Ексгендиректор Google Ерік Шмідт, який влітку відвідав Україну, заявив, що Захід має терміново масштабувати виробництво зброї для України, оскільки Росія наближається до стратегії тотальної війни.

Про це йдеться в його колонці для The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, з останньої поїздки до України він повернувся більш стурбованим, ніж у будь-який час від перших днів повномасштабного вторгнення.

"Росія стає значно вправнішою у веденні цього конфлікту, і Вашингтону потрібно визнати, що вона рухається до стратегії тотальної війни, мобілізуючи свої заводи та людські ресурси, щоб повітряним терором змусити Україну підкоритися. Поразка Росії тепер вимагає більшого, ніж просто передача зброї", - наголосив він.

За словами Шмідта, Заходу варто мобілізувати свої колективні ресурси в масштабах, достатніх для того, щоб перевершити ворога за обсягами виробництва та вистояти довше за нього.

Він відзначив, що протягом більшої частини повномасштабного вторгнення великою перевагою України була її здатність адаптуватися та впроваджувати інновації.

"Росія мала більше солдатів, більше грошей і значно більшу промислову базу, але творчі українські інженери могли розробити нову зброю чи систему, протестувати її на передовій і модифікувати протягом кількох тижнів. Її децентралізовані мережі військових, інженерів та оборонно-технологічних компаній оновлювалися швидше, ніж неповоротна російська військова бюрократія могла за ними встигнути", - пояснив він.

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Перевага зменшується

"Коли Україна розробила перехоплювачі, здатні знищувати російські рої дронів типу Shahed, Росія адаптувалася, розгорнувши швидші реактивні "Шахеди", які значно важче перехопити. Росія перебуває в процесі розгортання супутникового угруповання, щоб конкурувати зі Starlink, який українські підрозділи безпілотників використовують для ударів по російських силах на окупованих територіях України. Роками стратегія Кремля полягала у протиставленні промислової маси українським інноваціям, але тепер він поєднує цю масу з власними інноваціями", - наголосив Шмідт.

Війна не є статичною, а супроводжується найдинамічнішою технологічною конкуренцією, яку коли-небудь бачили.

"Дрон може бути надзвичайно ефективним на початку, а вже за кілька місяців стати непридатним. Ворог може змінити радіочастоти, на яких працює, створити пристрій для створення перешкод або швидший перехоплювач, або ж інакше змінити тактику. І тоді цикл адаптації починається знову", - зазначив ексгендиректор Google.

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Самі лише інновації не спрацюють

"Самі лише інновації не можуть розв'язати проблему масштабування виробництва, необхідного для задоволення величезних потреб повномасштабної війни високої інтенсивності. Я розмовляв із командирами, які знають, що їм потрібно робити, щоб зупинити росіян, але не мають для цього необхідних систем.

Один із них розповів мені, що його підрозділ припинив пошук цілей, оскільки у них не вистачало дронів, щоб вразити всі цілі, які вони вже виявили. Це є ключовою особливістю сьогоднішньої війни. Геніально зроблений безпілотник, випущений сотнями, - це цікаво, але саме хороший безпілотник, випущений сотнями тисяч, змінить хід війни", - пояснив Шмідт.

На його думку, Росія мобілізується для тотальної війни.

"Вона розглядає можливість ще одного масштабного призову військ, якого Україна очікує цієї осені, і будує промислові потужності для виробництва зброї у надзвичайних кількостях. Україна не може зрівнятися з такими величезними потужностями самотужки. Майбутня зима буде критичною. Росія вже використовує відсутність в України засобів протибалістичної оборони для ударів по електростанціях, щоб незабаром занурити український народ у темряву, холод і злидні", - пояснив він.

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ОПК

Україна має інженерів та жух інновацій, але їй бракує промислового масштабу, який можуть надати лише її західні партнери, вважає Шмідт.

"Україні терміново потрібні перехоплювачі, боєприпаси та зброя дальнього радіуса дії, а також інвестиції для розширення власних виробничих потужностей. Захід має ставитися до оборонної промисловості України як до продовження власної, спільно виробляючи зброю, усуваючи вузькі місця в постачанні та гарантуючи, що українським командирам ніколи не доведеться заощаджувати на цілях", - наголосив ексгендиректор Google.

Україна купила для Заходу час

"Вихваляння української стійкості - це не стратегія, і сама лише хоробрість не може захистити її міста чи виграти її війну. Україна купила Заходу чотири роки кров'ю своїх солдатів та винахідливістю своїх інженерів. Ми не можемо дозволити їй зустріти ще одну зиму наодинці під російськими обстрілами", - підсумував Шмідт.

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