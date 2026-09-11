Кубилюс об инциденте с самолетом Зеленского: Провокации РФ становятся все более опасными для гражданской авиации в соседних странах
В Европейской комиссии отреагировали на инцидент, связанный с угрозой для самолета президента Украины Владимира Зеленского в Молдове, отметив, что российские провокации повышают уровень опасности для гражданской авиации в Евросоюзе.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Провокации РФ становятся все чаще
"Нам действительно нужно признать, что российские провокации… с помощью дронов или диверсий становятся все чаще. И это делает жизнь, в частности гражданскую жизнь в государствах-членах ЕС, более угрожающей и опасной", – подчеркнул Кубилюс.
По его словам, теперь вопрос заключается "в том, как остановить такую деятельность России".
Инцидент с самолетом Зеленского
"Что касается инцидента с президентом Зеленским, так называемого инцидента в Молдове – как сказал президент Зеленский, это, возможно, не было прямой агрессией против самолета президента – но… вполне понятно, что ситуация становится все более опасной также для гражданской авиации в соседних странах", – отметил Кубилюс.
Он добавил, что это требует от ЕС "быть еще более проактивными в развитии наших оборонных возможностей".
Еврокомиссар подчеркнул, что именно это является целью деятельности Альянса дронов ЕС-Украина – "быть готовыми реагировать на любые провокации, которые могут возникнуть".
Кубилюс напомнил, что ситуация с самолетом Зеленского – "не первый инцидент, когда лидеры стран или руководители институтов находятся под определенной угрозой".
"Я сам помню, как в прошлом году путешествовал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по странам Восточного фланга, и в Болгарии наши пилоты сталкивались с действительно серьезными проблемами из-за подавления навигационных сигналов, что также очень опасно для гражданской авиации", - напомнил он.
Инцидент с самолетом Зеленского
- Напомним, 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди "чуть ли не попали дроном" во время вылета из Молдовы в Осло. Украинский лидер направлялся на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.
- Отметим, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинева в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о поражении в районе аэропорта Кишинева не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, улетев в Румынию.
- Власти Молдовы заявили, что самолет президента Украины Владимира Зеленского 8 сентября вылетел из Кишинева с задержкой из-за временного закрытия воздушного пространства после обнаружения российского беспилотника. В то же время в Кишиневе не подтвердили заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.
- 10 сентября власти Молдовы сообщили, что российский дрон упал и взорвался в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева.
- В Офисе Президента заявили, что самолет Зеленского не находился одновременно в воздухе с российским дроном, залетевшим в Молдову, а Украина следила за его полетом и ждала, пока БПЛА исчезнет с радаров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль