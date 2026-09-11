Кубилюс об инциденте с самолетом Зеленского: Провокации РФ становятся все более опасными для гражданской авиации в соседних странах

В Европейской комиссии отреагировали на инцидент, связанный с угрозой для самолета президента Украины Владимира Зеленского в Молдове, отметив, что российские провокации повышают уровень опасности для гражданской авиации в Евросоюзе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Провокации РФ становятся все чаще

"Нам действительно нужно признать, что российские провокации… с помощью дронов или диверсий становятся все чаще. И это делает жизнь, в частности гражданскую жизнь в государствах-членах ЕС, более угрожающей и опасной", – подчеркнул Кубилюс.

По его словам, теперь вопрос заключается "в том, как остановить такую деятельность России".

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Инцидент с самолетом Зеленского

"Что касается инцидента с президентом Зеленским, так называемого инцидента в Молдове – как сказал президент Зеленский, это, возможно, не было прямой агрессией против самолета президента – но… вполне понятно, что ситуация становится все более опасной также для гражданской авиации в соседних странах", – отметил Кубилюс.

Он добавил, что это требует от ЕС "быть еще более проактивными в развитии наших оборонных возможностей".

Еврокомиссар подчеркнул, что именно это является целью деятельности Альянса дронов ЕС-Украина – "быть готовыми реагировать на любые провокации, которые могут возникнуть".

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Кубилюс напомнил, что ситуация с самолетом Зеленского – "не первый инцидент, когда лидеры стран или руководители институтов находятся под определенной угрозой".

"Я сам помню, как в прошлом году путешествовал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по странам Восточного фланга, и в Болгарии наши пилоты сталкивались с действительно серьезными проблемами из-за подавления навигационных сигналов, что также очень опасно для гражданской авиации", - напомнил он.

Инцидент с самолетом Зеленского