Кубілюс про інцидент із літаком Зеленського: Провокації РФ стають дедалі небезпечнішими для цивільної авіації в сусідніх країнах
У Європейській комісії відреагували на інцидент із загрозою для літака президента України Володимира Зеленського в Молдові, наголосивши, що російські провокації підвищують рівень небезпеки для цивільної авіації в Євросоюзі.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Провокації РФ стають частішими
"Нам справді потрібно визнати, що російські провокації… за допомогою дронів чи диверсій стають частішими. І це робить життя, зокрема цивільне життя в державах-членах ЄС, більш загрозливим і небезпечним", – наголосив Кубілюс.
За його словами, тепер питання полягає "в тому, як зупинити таку діяльність Росії".
Інцидент з літаком Зеленського
"Щодо інциденту з президентом Зеленським, так званого інциденту в Молдові – як сказав президент Зеленський, це, можливо, не було прямою агресією проти літака президента – але… цілком зрозуміло, що ситуація стає все більш небезпечною також для цивільної авіації в сусідніх країнах", – зазначив Кубілюс.
Він додав, що це вимагає від ЄС "бути ще більш проактивними у розбудові наших оборонних спроможностей".
Єврокомісар наголосив, що саме це є метою діяльності Альянсу дронів ЄС-України – "бути готовими реагувати на будь-які провокації, що можуть виникнути".
Кубілюс нагадав, що ситуація з літаком Зеленського – "не перший інцидент, коли лідери країн або лідери інституцій перебувають під певною загрозою".
"Я сам пам’ятаю, як подорожував із Президенткою Комісії Урсулою фон дер Ляєн минулого року країнами Східного флангу, і в Болгарії наші пілоти стикалися зі справді неабиякими проблемами через глушіння навігаційних сигналів, що також є дуже небезпечним для цивільної авіації", – нагадав він.
Інцидент з літаком Зеленського
- Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.
- Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.
- Влада Молдови заявила, що літак президента України Володимира Зеленського 8 вересня вилетів із Кишинева із затримкою через тимчасове закриття повітряного простору після виявлення російського безпілотника. Водночас у Кишиневі не підтвердили заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.
- 10 вересня влада Молдови повідомила, що російський дрон впав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.
- В Офісі Президента заявили, що літак Зеленського не перебував одночасно в повітрі з російським дроном, який залетів у Молдову, а Україна стежила за його польотом і чекала, поки БпЛА зникне з радарів.
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