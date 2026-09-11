Кубілюс про інцидент із літаком Зеленського: Провокації РФ стають дедалі небезпечнішими для цивільної авіації в сусідніх країнах

У Європейській комісії відреагували на інцидент із загрозою для літака президента України Володимира Зеленського в Молдові, наголосивши, що російські провокації підвищують рівень небезпеки для цивільної авіації в Євросоюзі.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Провокації РФ стають частішими

"Нам справді потрібно визнати, що російські провокації… за допомогою дронів чи диверсій стають частішими. І це робить життя, зокрема цивільне життя в державах-членах ЄС, більш загрозливим і небезпечним", – наголосив Кубілюс.

За його словами, тепер питання полягає "в тому, як зупинити таку діяльність Росії".

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Інцидент з літаком Зеленського

"Щодо інциденту з президентом Зеленським, так званого інциденту в Молдові – як сказав президент Зеленський, це, можливо, не було прямою агресією проти літака президента – але… цілком зрозуміло, що ситуація стає все більш небезпечною також для цивільної авіації в сусідніх країнах", – зазначив Кубілюс.

Він додав, що це вимагає від ЄС "бути ще більш проактивними у розбудові наших оборонних спроможностей".

Єврокомісар наголосив, що саме це є метою діяльності Альянсу дронів ЄС-України – "бути готовими реагувати на будь-які провокації, що можуть виникнути".

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Кубілюс нагадав, що ситуація з літаком Зеленського – "не перший інцидент, коли лідери країн або лідери інституцій перебувають під певною загрозою".

"Я сам пам’ятаю, як подорожував із Президенткою Комісії Урсулою фон дер Ляєн минулого року країнами Східного флангу, і в Болгарії наші пілоти стикалися зі справді неабиякими проблемами через глушіння навігаційних сигналів, що також є дуже небезпечним для цивільної авіації", – нагадав він.

Інцидент з літаком Зеленського