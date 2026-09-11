Дальнобойные санкции Украины достигли Дагестана и Удмуртии, поражены объекты противника, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских ударов на большие расстояния, направленных на ослабление способности России вести войну против Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О пораженных объектах

По словам президента, в Саратовской и Волгоградской областях Силы обороны поразили предприятие и объект нефтяной промышленности. Результаты есть и в Черном море.

Кроме того, украинские дальнобойные средства применялись против целей в Дагестане, Удмуртии, Тульской, Нижегородской, Пермской и Самарской областях.

"Спасибо каждому, кто укрепляет украинскую мощь, чтобы для всего, что поддерживает войну, в России не оставалось безопасных мест", — добавил Зеленский.

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Что предшествовало?

Напомним, российские Березники в Пермском крае утром 11 сентября подверглись атаке беспилотников. Вероятной целью стал завод "Азот" компании "Уралхим" — одно из крупнейших химических предприятий РФ, продукция которого, в частности, используется для производства взрывчатки.

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