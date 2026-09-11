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Далекобійні санкції України сягнули Дагестану та Удмуртії, уражено об’єкти ворога, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів, спрямованих на зменшення потенціалу Росії вести війну проти України.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Про уражені об'єкти
За словами президента, у Саратовській та Волгоградській областях Сили оборони уразили підприємство та об'єкт нафтової промисловості. Результати є й у Чорному морі.
Крім того, українські далекобійні засоби застосовували по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульській, Нижньогородській, Пермській та Самарській областях.
"Дякую кожному, хто розвиває українську силу, щоб для всього, що підтримує війну, у Росії не залишалося безпечних місць", — додав Зеленський.
Що передувало?
- Нагадаємо, російські Березники у Пермському краї зранку 11 вересня перебували під атакою безпілотників. Ймовірною ціллю став завод "Азот" компанії "Уралхім" – одне з найбільших хімічних підприємств РФ, продукція якого, зокрема, використовується для виробництва вибухівки.
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