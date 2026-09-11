Далекобійні санкції України сягнули Дагестану та Удмуртії, уражено об’єкти ворога, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів, спрямованих на зменшення потенціалу Росії вести війну проти України.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про уражені об'єкти

За словами президента, у Саратовській та Волгоградській областях Сили оборони уразили підприємство та об'єкт нафтової промисловості. Результати є й у Чорному морі.

Крім того, українські далекобійні засоби застосовували по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульській, Нижньогородській, Пермській та Самарській областях.

"Дякую кожному, хто розвиває українську силу, щоб для всього, що підтримує війну, у Росії не залишалося безпечних місць", — додав Зеленський.

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Що передувало?

Нагадаємо, російські Березники у Пермському краї зранку 11 вересня перебували під атакою безпілотників. Ймовірною ціллю став завод "Азот" компанії "Уралхім" – одне з найбільших хімічних підприємств РФ, продукція якого, зокрема, використовується для виробництва вибухівки.

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