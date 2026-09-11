Дрони атакували одного з найбільших виробників компонентів для вибухівки в РФ: у Березниках лунають вибухи. ВIДЕО

Російські Березники у Пермському краї зранку 11 вересня перебувають під атакою безпілотників. Ймовірною ціллю став завод "Азот" компанії "Уралхім" – одне з найбільших хімічних підприємств РФ, продукція якого, зокрема, використовується для виробництва вибухівки.

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Як повідомляється, місцеві жителі публікують відео, на яких видно безпілотник, що пікірує в районі підприємства. Очевидці також повідомляють про стрілянину, вибухи та стовп диму поблизу хімкомбінату.

"По Березниках весь день прилітає, ще зранку. Просто над головою летять", – розповів один із місцевих жителів.

За повідомленнями російських пабліків, у Березниках приблизно кожні пів години лунають сирени. Місцеві жителі також розповідають про кілька потужних вибухів, від яких тремтіли шибки у будинках.

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На тлі атаки та оголошеного режиму "безпілотної небезпеки" у Пермському краї почали масово скасовувати заняття у коледжах і вишах, студентів евакуюють. Також повідомляється про скасування занять у школах, обмеження роботи медичних закладів та окремих промислових структур.

Офіційної інформації російської влади про наслідки атаки на момент появи повідомлень не було.

Завод "Азот" виробляє аміачну селітру, азотну кислоту, карбамід, аміачну воду та іншу хімічну продукцію. Частина цих компонентів використовується у виробництві вибухових речовин. Підприємство також є єдиним у Росії виробником натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію.

Що передувало?

У Новоросійську після атаки дронів палає мазутний термінал та низка підприємств.

У тимчасово окупованому Маріуполі після атаки безпілотників практично повністю вигорів гіпермаркет "Галактика". За даними Центру вивчення окупації, російські військові використовували його територію для стоянки мобільних вогневих груп і зберігання військового обладнання.

У серпні російські аеропорти 993 рази тимчасово припиняли роботу через атаки безпілотників – це рекордний показник від початку повномасштабної війни. Обмеження торкнулися 32 аеропортів, зокрема московського та петербурзького авіавузлів.

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