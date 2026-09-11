Дроны атаковали одного из крупнейших производителей компонентов для взрывчатки в РФ: в Березниках раздаются взрывы. ВИДЕО
Российский город Березники в Пермском крае с утра 11 сентября подвергается атаке беспилотников. Вероятной целью стал завод "Азот" компании "Уралхим" — одно из крупнейших химических предприятий РФ, продукция которого, в частности, используется для производства взрывчатых веществ.
Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, местные жители публикуют видео, на которых видно беспилотник, пикирующий в районе предприятия. Очевидцы также сообщают о стрельбе, взрывах и столбе дыма вблизи химкомбината.
"Над Березниками весь день летают, еще с утра. Просто над головой летают", — рассказал один из местных жителей.
По сообщениям российских пабликов, в Березниках примерно каждые полчаса раздаются сирены. Местные жители также рассказывают о нескольких мощных взрывах, от которых дрожали стекла в домах.
На фоне атаки и объявленного режима "беспилотной опасности" в Пермском крае начали массово отменять занятия в колледжах и вузах, студентов эвакуируют. Также сообщается об отмене занятий в школах, ограничении работы медицинских учреждений и отдельных промышленных объектов.
Официальной информации от российских властей о последствиях атаки на момент появления сообщений не было.
Завод "Азот" производит аммиачную селитру, азотную кислоту, карбамид, аммиачную воду и другую химическую продукцию. Часть этих компонентов используется в производстве взрывчатых веществ. Предприятие также является единственным в России производителем натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия.
Что этому предшествовало?
- В Новороссийске после атаки дронов горит мазутный терминал и ряд предприятий.
- Во временно оккупированном Мариуполе после атаки беспилотников практически полностью сгорел гипермаркет "Галактика". По данным Центра изучения оккупации, российские военные использовали его территорию для стоянки мобильных огневых групп и хранения военного оборудования.
- В августе российские аэропорты 993 раза временно приостанавливали работу из-за атак беспилотников — это рекордный показатель с начала полномасштабной войны. Ограничения коснулись 32 аэропортов, в том числе московского и петербургского авиаузлов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль