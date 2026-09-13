Украину ждет "самая тяжелая зима", существует риск гуманитарной катастрофы: в ООН "очень и очень обеспокоены"

Украину ждет "самая тяжелая зима" с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об этом заявил администратор Программы развития ООН (ПРООН) Александр Де Кроо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

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Так, де Кроо предупредил о риске "гуманитарной катастрофы", если из-за российских атак будет прервано снабжение электроэнергией и водой.

Самая тяжелая зима

Де Кроо, который является третьим по рангу должностным лицом в ООН, обвинил Россию в целенаправленных и систематических ударах по энергетической инфраструктуре страны. По его словам, сейчас идет "гонка со временем", чтобы успеть отремонтировать электросети до того, как наступит зима и температура резко упадет.

Он добавил, что целями атак становятся автозаправочные станции, торговые центры, бизнес-центры, но прежде всего объекты энергетики.

Де Кроо заявил, что нет никакого оправдания "очень систематическим" ударам России по гражданской инфраструктуре Украины.

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"Эта зима будет самой тяжелой с начала войны", - добавил он

По его словам, Украина подходит к этой зиме, имея "очень слабые исходные позиции". Он добавил, что в ООН "очень и очень обеспокоены… тем, какой может стать эта зима".

Риск гуманитарной катастрофы

По словам высокопоставленного чиновника, существует серьезный риск возникновения гуманитарной катастрофы, если населению будет критически не хватать электроэнергии для работы систем отопления, а системы водоснабжения и канализации перестанут функционировать.

"При тех температурах, которые бывают здесь, это привело бы к условиям, близким к гуманитарной катастрофе", - отметил Де Кроо.

В рамках подготовки Украины к зиме ПРООН помогает восстанавливать поврежденные участки энергосистемы и создавать децентрализованные генерирующие установки, которые менее уязвимы к ракетным и дронным атакам.

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В то же время Де Кроо признал, что выполнить эту сложную работу в нынешних условиях безопасности - это "почти невозможная задача".

"Они восстанавливают эти объекты в условиях постоянных воздушных тревог. И они знают, что работают на объекте, который является мишенью. Поэтому вы пытаетесь проводить восстановительные работы, но часть дня не можете работать, потому что это просто слишком опасно", - рассказал он.

Что предшествовало