На Україну чекає "найважча зима", є ризик гуманітарної катастрофи: в ООН "дуже й дуже стурбовані"

На Україну чекає "найважча зима" з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про це заявив адміністратор Програми розвитку ООН (ПРООН) Александер Де Кроо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

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Так, де Кроо попередив про ризик "гуманітарної катастрофи", якщо через російські атаки буде перервано постачання електроенергії та води.

Найважча зима

Де Кроо, який є третьою за рангом посадовою особою в ООН, звинуватив Росію у цілеспрямованих і систематичних ударах по енергетичній інфраструктурі країни. За його словами, зараз тривають "перегони з часом", щоб встигнути відремонтувати електромережі до того, як почнеться зима і температура різко впаде.

Він додав, що цілями атак стають автозаправні станції, торговельні центри, бізнес-центри, але насамперед об'єкти енергетики.

Де Кроо заявив, що немає жодного виправдання для "дуже системних" ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

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"Ця зима буде найважчою від початку війни", - додав він

За його словами, Україна підходить до цієї зими, маючи "дуже слабкі вихідні позиції". Він додав, що в ООН "дуже й дуже стурбовані... тим, якою може стати ця зима".

Ризик гуманітарної катастрофи

За словами високопосадовця існує серйозний ризик виникнення гуманітарної катастрофи, якщо населенню критично бракуватиме електроенергії для роботи опалення, а системи водопостачання та каналізації припинять функціонувати.

"За тих температур, що бувають тут, це призвело б до умов, близьких до гуманітарної катастрофи", - зазначив Де Кроо.

У межах підготовки України до зими ПРООН допомагає відновлювати пошкоджені частини енергосистеми та створювати децентралізовані генеруючі установки, які є менш вразливими до ракетних та дронових атак.

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Водночас Де Кроо визнав, що виконати цю складну роботу в нинішніх безпекових умовах – це "майже неможливе завдання".

"Вони відновлюють ці об'єкти в умовах постійних повітряних тривог. І вони знають, що працюють на об'єкті, який є мішенню. Тому ви намагаєтеся проводити відновлення, але частину дня не можете працювати, бо це просто надто небезпечно", - розповів він.

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