На Україну чекає "найважча зима", є ризик гуманітарної катастрофи: в ООН "дуже й дуже стурбовані"
На Україну чекає "найважча зима" з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Про це заявив адміністратор Програми розвитку ООН (ПРООН) Александер Де Кроо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Так, де Кроо попередив про ризик "гуманітарної катастрофи", якщо через російські атаки буде перервано постачання електроенергії та води.
Найважча зима
Де Кроо, який є третьою за рангом посадовою особою в ООН, звинуватив Росію у цілеспрямованих і систематичних ударах по енергетичній інфраструктурі країни. За його словами, зараз тривають "перегони з часом", щоб встигнути відремонтувати електромережі до того, як почнеться зима і температура різко впаде.
Він додав, що цілями атак стають автозаправні станції, торговельні центри, бізнес-центри, але насамперед об'єкти енергетики.
Де Кроо заявив, що немає жодного виправдання для "дуже системних" ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.
"Ця зима буде найважчою від початку війни", - додав він
За його словами, Україна підходить до цієї зими, маючи "дуже слабкі вихідні позиції". Він додав, що в ООН "дуже й дуже стурбовані... тим, якою може стати ця зима".
Ризик гуманітарної катастрофи
За словами високопосадовця існує серйозний ризик виникнення гуманітарної катастрофи, якщо населенню критично бракуватиме електроенергії для роботи опалення, а системи водопостачання та каналізації припинять функціонувати.
"За тих температур, що бувають тут, це призвело б до умов, близьких до гуманітарної катастрофи", - зазначив Де Кроо.
У межах підготовки України до зими ПРООН допомагає відновлювати пошкоджені частини енергосистеми та створювати децентралізовані генеруючі установки, які є менш вразливими до ракетних та дронових атак.
Водночас Де Кроо визнав, що виконати цю складну роботу в нинішніх безпекових умовах – це "майже неможливе завдання".
"Вони відновлюють ці об'єкти в умовах постійних повітряних тривог. І вони знають, що працюють на об'єкті, який є мішенню. Тому ви намагаєтеся проводити відновлення, але частину дня не можете працювати, бо це просто надто небезпечно", - розповів він.
Що передувало
- Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна засвоїла уроки минулої зими і цього року суттєво більш підготовлена до російських атак на енергетичну інфраструктуру.
- Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно знайти можливість для "енергетичного перемир'я", у межах якого Росія не завдаватиме ударів по українській енергосистемі та буде харчова безпека.
- Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі розмови про можливість енергетичного перемир’я з Україною не ведуться.
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