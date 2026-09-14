Супружеская пара из Яворовского района получили по 5 лет за сообщения о местах работы ТЦК в Viber
Яворовский районный суд признал супружескую пару из Львовской области виновными в препятствовании законной деятельности ВСУ из-за администрирования сельской группы в Viber, в которой распространялась информация о местах работы групп оповещения ТЦК. Василине Д. и Дмитрию Д. назначили по пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.
Об этом говорится в приговоре Яворовского районного суда Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в материалах дела, cупружеская пара администрировали группу в Viber, состоящую из жителей села Чернилява. В течение 2025 года там появлялись сообщения о местах и времени проведения мер по оповещению и вручению повесток сотрудниками ТЦК и СП.
В частности, участники писали о появлении представителей ТЦК в селе, возле церкви и на дорогах. Согласно материалам дела, такие сообщения могли помогать военнообязанным, намеревавшимся уклоняться от выполнения своих обязанностей, избегать встреч с группами оповещения.
В суде Василиса Д. и Дмитрий Д. признали вину и раскаялись. Они объяснили, что изначально группу создали для обмена различной информацией между жителями Чернилявы, однако впоследствии ее участники начали сообщать о местах нахождения сотрудников ТЦК и СП. Такие сообщения, в частности, публиковали и администраторы.
Суд признал обоих виновными по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и приговорил каждого к пяти годам лишения свободы. В то же время их освободили от отбывания основного наказания, установив по полтора года испытательного срока.
Приговор еще может быть обжалован.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, житель Черкасс, который администрировал восемь Telegram-групп с сообщениями о местах нахождения и маршрутах военнослужащих ТЦК и СП, был приговорен к пяти годам лишения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.
- В Кропивницком суд вынес приговор администратору Telegram-канала, который публиковал информацию о местах работы сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.
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