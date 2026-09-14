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Новости Расположение ТЦК
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Супружеская пара из Яворовского района получили по 5 лет за сообщения о местах работы ТЦК в Viber

Супруги из Яворовского района получили по 5 лет за администрирование группы в Viber о местах работы ТЦК

Яворовский районный суд признал супружескую пару из Львовской области виновными в препятствовании законной деятельности ВСУ из-за администрирования сельской группы в Viber, в которой распространялась информация о местах работы групп оповещения ТЦК. Василине Д. и Дмитрию Д. назначили по пять лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре Яворовского районного суда Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается в материалах дела, cупружеская пара администрировали группу в Viber, состоящую из жителей села Чернилява. В течение 2025 года там появлялись сообщения о местах и времени проведения мер по оповещению и вручению повесток сотрудниками ТЦК и СП.

В частности, участники писали о появлении представителей ТЦК в селе, возле церкви и на дорогах. Согласно материалам дела, такие сообщения могли помогать военнообязанным, намеревавшимся уклоняться от выполнения своих обязанностей, избегать встреч с группами оповещения.

В суде Василиса Д. и Дмитрий Д. признали вину и раскаялись. Они объяснили, что изначально группу создали для обмена различной информацией между жителями Чернилявы, однако впоследствии ее участники начали сообщать о местах нахождения сотрудников ТЦК и СП. Такие сообщения, в частности, публиковали и администраторы.

Суд признал обоих виновными по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и приговорил каждого к пяти годам лишения свободы. В то же время их освободили от отбывания основного наказания, установив по полтора года испытательного срока.

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Приговор еще может быть обжалован.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, житель Черкасс, который администрировал восемь Telegram-групп с сообщениями о местах нахождения и маршрутах военнослужащих ТЦК и СП, был приговорен к пяти годам лишения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.
  • В Кропивницком суд вынес приговор администратору Telegram-канала, который публиковал информацию о местах работы сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.
  • Жителя Тернопольской области приговорили к пяти годам лишения свободы за распространение информации о перемещении военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Viber-группе "Антиполицейский".

Автор: 

Viber (14) ТЦК (1365) Львовская область (3393)
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Топ комментарии
+14
Отакої! Люди інформували добровольців, куди їм зручніше підходити за повістками, щоб не пертися аж до центрів ТЦК та СП. Особливо враховуючи те, що ці стаціонарні пункти останнім часом перебувають під загрозою атак ворожих дронів
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14.09.2026 10:23 Ответить
+10
А ті хто розкрадає мільйони,нічого не отримує.
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14.09.2026 10:24 Ответить
+8
А де в Конституції таке заборонено?
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14.09.2026 10:25 Ответить

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