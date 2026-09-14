Подружжя з Яворівщини отримало по 5 років за повідомлення про місця роботи ТЦК у Viber

Яворівський районний суд визнав подружжя з Львівщини винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ через адміністрування сільської Viber-групи, в якій поширювали інформацію про місця роботи груп оповіщення ТЦК. Василині Д. та Дмитру Д. призначили по п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Про це йдеться у вироку Яворівського районного суду Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається у матеріалах справи, подружжя адмініструвало Viber-групу жителів села Чернилява. Протягом 2025 року там з’являлися повідомлення про місця та час проведення заходів оповіщення і вручення повісток працівниками ТЦК та СП.

Зокрема, учасники писали про появу представників ТЦК у селі, біля церкви та на дорогах. За матеріалами справи, такі повідомлення могли допомагати військовозобов’язаним, які мали намір ухилятися від виконання своїх обов’язків, уникати зустрічей із групами оповіщення.

У суді Василина Д. та Дмитро Д. визнали вину та розкаялися. Вони пояснили, що спочатку групу створили для обміну різною інформацією між жителями Черниляви, однак згодом її учасники почали повідомляти про місця перебування працівників ТЦК та СП. Такі дописи, зокрема, публікували й адміністратори.

Суд визнав обох винними за ч. 1 ст. 114-1 КК України та призначив кожному п’ять років позбавлення волі. Водночас їх звільнили від відбування основного покарання, встановивши по півтора року іспитового строку.

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Вирок ще може бути оскаржений.