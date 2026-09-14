Умер врач-репродуктолог Игорь Ильин, в которого более 20 раз стреляли возле клиники в Киеве

Умер директор Института генетики репродукции в Киеве Игорь Ильин, на которого 3 сентября было совершено покушение.

О смерти сообщила директор "Медицинского центра лечения бесплодия" Тамара Юзько, сообщает Цензор.НЕТ.

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Скончался известный репродуктолог

По ее словам, врач долгое время пытался прийти в себя после тяжелых ранений, однако спасти его не удалось.

"От нас ушел уникальный человек, выдающаяся фигура в медицинской среде Украины. Наш коллега долго боролся с тяжелыми ранениями, но в конце концов проиграл этот свой последний бой", — написала она.

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Что известно о нападении на Ильина

Напомним, инцидент произошел 3 сентября около 10:00 у входа в медицинское учреждение. Нападавший дождался, когда 71-летний директор клиники выйдет из автомобиля, и открыл по нему огонь.

По данным следствия, мужчина стрелял в врача из двух пистолетов, произведя более 20 выстрелов.

По делу подозревают уроженца Полтавской области Максима О., который с 9 марта самовольно покинул воинскую часть.

По версии следствия, мотивом нападения могла быть месть врачу за лечение жены подозреваемого. Женщина впоследствии скончалась, однако правоохранители еще выясняют, были ли ее состояние и смерть связаны именно с лечением в клинике Ильина.

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