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Помер лікар-репродуктолог Ігор Ільїн, в якого понад 20 разів стріляли біля клініки в Києві
Помер директор Інституту генетики репродукції у Києві Ігор Ільїн, на якого 3 вересня було скоєно замах.
Про смерть повідомила директорка "Медичного центру лікування безпліддя" Тамара Юзько, інформує Цензор.НЕТ.
Помер відомий репродуктолог
За її словами, лікар тривалий час намагався відновитися після тяжких поранень, однак врятувати його не вдалося.
"Від нас пішов унікальний чоловік, постать у медичному середовищі України. Наш колега довго боровся з важкими ранами, але врешті-решт програв цей свій останній бій", — написала вона.
Що відомо про напад на Ільїна
- Нагадаємо, подія сталася 3 вересня близько 10:00 біля входу до медичного закладу. Нападник дочекався, коли 71-річний директор клініки вийде з автомобіля, та відкрив по ньому вогонь.
- За даними слідства, чоловік стріляв у лікаря з двох пістолетів, здійснивши понад 20 пострілів.
- У справі підозрюють уродженця Полтавської області Максима О., який від 9 березня перебував у самовільному залишенні військової частини.
- За версією слідства, мотивом нападу могла бути помста лікарю через лікування дружини підозрюваного. Жінка згодом померла, однак правоохоронці ще з'ясовують, чи був її стан і смерть пов'язаний саме з лікуванням у клініці Ільїна.
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