Помер лікар-репродуктолог Ігор Ільїн, в якого понад 20 разів стріляли біля клініки в Києві

Помер директор Інституту генетики репродукції у Києві Ігор Ільїн, на якого 3 вересня було скоєно замах.

Про смерть повідомила директорка "Медичного центру лікування безпліддя" Тамара Юзько, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Помер відомий репродуктолог

За її словами, лікар тривалий час намагався відновитися після тяжких поранень, однак врятувати його не вдалося.

"Від нас пішов унікальний чоловік, постать у медичному середовищі України. Наш колега довго боровся з важкими ранами, але врешті-решт програв цей свій останній бій", — написала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві затримали чоловіка, який розстріляв директора клініки репродуктології

Що відомо про напад на Ільїна

Нагадаємо, подія сталася 3 вересня близько 10:00 біля входу до медичного закладу. Нападник дочекався, коли 71-річний директор клініки вийде з автомобіля, та відкрив по ньому вогонь.

За даними слідства, чоловік стріляв у лікаря з двох пістолетів, здійснивши понад 20 пострілів.

У справі підозрюють уродженця Полтавської області Максима О., який від 9 березня перебував у самовільному залишенні військової частини.

За версією слідства, мотивом нападу могла бути помста лікарю через лікування дружини підозрюваного. Жінка згодом померла, однак правоохоронці ще з'ясовують, чи був її стан і смерть пов'язаний саме з лікуванням у клініці Ільїна.

Читайте також: Нетверезий киянин відкрив стрілянину в супермаркеті на Оболоні: його затримали. ФОТОрепортаж