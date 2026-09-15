Рада не поддержала законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ПДД

15 сентября Верховная Рада не поддержала принятие за основу законопроекта № 15348, предусматривающего ужесточение ответственности за нарушения ПДД, приводящие к травмам и смертельным случаям на дорогах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", которое вело трансляцию парламентского заседания.

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Что предусматривал законопроект

Эта законодательная инициатива № 15348 была зарегистрирована в Раде 24 июня этого года. Согласно пояснительной записке, она предусматривает дифференцированную систему штрафов в зависимости от того, насколько водитель превысил установленное ограничение скорости.

В частности, речь шла о следующих штрафных санкциях:

за превышение более чем на 20 км/ч предлагался штраф 680 грн;

более чем на 40 км/ч — 2040 грн;

более чем на 60 км/ч — 2720 грн;

более чем на 80 км/ч — 3400 грн.

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В то же время инициаторы документа предлагали штрафы для водителей, которые пять и более раз в течение года привлекались к административной ответственности за превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч, в размере 17 000 грн.

Альтернативный законопроект

13 июля в парламенте был зарегистрирован и альтернативный законопроект № 15348-1 об ужесточении ответственности за нарушение ПДД. Документом предусмотрено повышение штрафов за превышение скорости, снижение так называемого "порога безнаказанности", введение более жестких санкций для систематических нарушителей и изменения в Уголовный кодекс относительно наказания за ДТП с погибшими и тяжело травмированными.

Еще в начале лета 2026 года правительство предлагало Верховной Раде ввести в Украине градацию штрафов за превышение скорости и ужесточить ответственность для систематических нарушителей.

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Что этому предшествовало?

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 5 июня в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором погибли четверо человек, среди них - 12-летний сын военнослужащего Алексея Глушича Григорий.

После гибели 12-летнего Гриши Глушича в ужасном ДТП на Караваевых Дачах в Киеве его родители начали выяснять, почему водители, которые систематически и грубо нарушают скоростной режим, остаются за рулем. И нередко продолжают ездить даже после того, как их лишают прав. Они инициировали петицию к президенту, призвав провести реформу дорожного движения, присоединились к обсуждению соответствующих законопроектов и теперь пытаются добиться системных изменений и снижения смертности на дорогах.

После гибели сына военный начал публичную кампанию за усиление безопасности дорожного движения. Его петиция к президенту с призывом ужесточить ответственность водителей-нарушителей и вынести вопрос безопасности на дорогах на рассмотрение СНБО набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Глушич призвал народных депутатов поддержать в первом чтении законопроект № 15348 и альтернативный ему вариант, а перед вторым чтением доработать нормы так, чтобы ответственность за опасные нарушения была жесткой.

О расследовании ДТП, наказаниях для водителей, запуске "Фантомов" и о том, что на самом деле может сделать дороги безопаснее, журналисты Цензор.НЕТ поговорили с Алексеем Глушичем и Александрой Терлецкой.

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