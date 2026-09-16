Рашисты нанесли удар по объекту инфраструктуры на Полтавщине: горит складское здание

Российские оккупанты атаковали Полтавский район, в результате чего на территории объекта инфраструктуры возник пожар.

Об этом заявил глава ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Пожар охватил складское здание. По предварительным данным, пострадавших нет.



В связи с пожаром в прилегающих районах возможно временное загрязнение воздуха продуктами горения. Жителям рекомендуется закрыть окна и ограничить пребывание на улице", — говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что прямой угрозы для жизни и здоровья жителей близлежащих сел нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Читайте: Удары РФ по 6 областям: есть погибшие, десятки пострадавших. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее российские оккупанты атаковали один из промышленных объектов и энергетическую инфраструктуру в Полтавском районе.

Читайте: 17 объектов повреждены в 5 районах Киевщины: пострадал мужчина (обновлено)