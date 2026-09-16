Рашисты нанесли удар по объекту инфраструктуры на Полтавщине: горит складское здание
Российские оккупанты атаковали Полтавский район, в результате чего на территории объекта инфраструктуры возник пожар.
Об этом заявил глава ОГА Виталий Дякивнич, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Пожар охватил складское здание. По предварительным данным, пострадавших нет.
В связи с пожаром в прилегающих районах возможно временное загрязнение воздуха продуктами горения. Жителям рекомендуется закрыть окна и ограничить пребывание на улице", — говорится в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что прямой угрозы для жизни и здоровья жителей близлежащих сел нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб.
Что предшествовало?
- Ранее российские оккупанты атаковали один из промышленных объектов и энергетическую инфраструктуру в Полтавском районе.
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