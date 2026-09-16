Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури на Полтавщині: горить складська будівля
Російські окупанти атакували Полтавський район, внаслідок чого виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури.
Про це заявив глава ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Займання охопило складську будівлю. Попередньо – без травмованих.
У зв'язку з горінням у прилеглих районах можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння. Мешканцям рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні.
В ОВА наголосили, що прямої загрози для життя та здоров'я мешканців навколишніх сіл немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб.
Що передувало?
- Раніше російські окупанти атакували один з об'єктів промисловості та енергетичну інфраструктуру у Полтавському районі.
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