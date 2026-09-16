Рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури на Полтавщині: горить складська будівля

Російські окупанти атакували Полтавський район, внаслідок чого виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури.

Про це заявив глава ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Займання охопило складську будівлю. Попередньо – без травмованих.



У зв'язку з горінням у прилеглих районах можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння. Мешканцям рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці", - йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що прямої загрози для життя та здоров'я мешканців навколишніх сіл немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб.

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Що передувало?

Раніше російські окупанти атакували один з об'єктів промисловості та енергетичну інфраструктуру у Полтавському районі.

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