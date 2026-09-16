Беларусь вновь включила ретрансляторы, обеспечивающие сигнал для российских "шахедов", - ГПСУ

Беларусь вновь включила ретрансляторы, которые помогают российским "Шахедам" и "Герберам" проникать вглубь Украины, в частности - в направлении Ривненской, Волынской и Львовской областей.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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"На данный момент Беларусь оказывает активную помощь России в обстрелах территории Украины. В том числе и с помощью ретрансляторов, которые включаются на территории Беларуси и усиливают сигнал для российских"Шахедов" и "Герберов", которые, собственно, заходя с территории России, далее держатся вблизи границы с Беларусью для того, чтобы получать такой сигнал и иметь возможность глубже проникнуть на территорию Украины, в частности - в западные области: Ривненскую, Волынскую, Львовскую. И атака, к примеру, в направлении пункта пропуска "Ягодин" также осуществлялась при поддержке Беларуси", - отметил он.

Демченко напомнил, что ранее, когда Беларусь получила предупреждение от президента Украины о недопустимости действий по поддержке России именно с помощью функционирующих ретрансляторов, которые усиливают сигнал, белорусы их отключали.

"Сейчас они снова их включили", - добавил представитель ГПСУ.

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Зеленский сообщал, что ретрансляторы "шахидов" в Беларуси не работают с 22 июня.

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