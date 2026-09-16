Білорусь знову увімкнула ретранслятори, що підживлюють сигнал для російських "шахедів", - ДПСУ

Білорусь знову увімкнула ретранслятори, які допомагають російським "Шахедам" та "Герберам" заходити вглиб України, зокрема в напрямку Рівненщини, Волині та Львівщини.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України. В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських "Шахедів" та "Гербер", які, власне, заходячи з території Росії, далі тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, зокрема на західні області: Рівненщину, Волинь, Львівщину. І атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску "Ягодин" також здійснювалася за підтримки Білорусі", - зазначив він.

Демченко нагадав, що раніше, коли Білорусь отримала попередження від Президента України про неприпустимість дій щодо підтримки Росії саме функціонуючими ретрансляторами, які підживляють сигнал, білоруси їх вимикали.

"Зараз вони знову їх увімкнули", - додав речник ДПСУ.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський повідомляв, що ретранслятори "шахедів" у Білорусі не працюють із 22 червня.

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