Выгивский о провале голосования в ВР по законопроекту об ужесточении ответственности за превышение скорости: решение отложило изменения

Министр внутренних дел Иван Выгивский отреагировал на провал голосования в парламенте по законопроекту, призванному повысить безопасность дорожного движения и существенно ужесточить ответственность за систематическое превышение скорости.

Об этом глава ведомства сообщил в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Выгивского

Данным законопроектом предлагалось ужесточить ответственность за превышение допустимой скорости движения с акцентом на борьбу с систематическими нарушениями.

Министр отметил, что именно превышение скорости является главной причиной ДТП со смертельным исходом и пострадавшими. Он напомнил, что только за последние месяцы произошло несколько резонансных смертельных ДТП в Киеве, Одесской и Николаевской областях, отметив, что в большинстве этих случаев незадолго до ДТП водители неоднократно привлекались к ответственности за нарушение ПДД.

"В очередной раз подчеркиваем: безопасность на дорогах - это не только решения на уровне МВД и Национальной полиции. Это и необходимость в неотложных изменениях законодательства. Сегодняшнее решение вновь отложило эти изменения, но не останавливает нашу работу. Благодарю депутатов, которые понимают важность вопроса и проявляют проактивную позицию", - заявил глава МВД.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Верховная Рада не смогла поддержать законопроект №15348, вводящий новые штрафы за превышение скорости.

Также ранее сообщалось, что военнослужащий Национальной гвардии Украины Алексей Глушич, чей 12-летний сын Григорий погиб в резонансном ДТП в Киеве, обратился к народным депутатам с призывом ужесточить ответственность за опасные нарушения ПДД. Он подчеркнул, что систематические нарушения должны приводить к лишению водительских прав еще до того, как произойдет смертельное ДТП.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 5 июня в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека, среди них — 12-летний сын военнослужащего Алексея Глушича Григорий.

После гибели 12-летнего Гриши Глушича в ужасном ДТП на Караваевых Дачах в Киеве его родители начали выяснять, почему водители, систематически и грубо нарушающие скоростной режим, остаются за рулем. И нередко продолжают ездить даже после того, как их лишают прав. Они инициировали петицию к президенту, призвав провести реформу дорожного движения, присоединились к обсуждению соответствующих законопроектов и теперь пытаются добиться системных изменений и снижения смертности на дорогах. О расследовании ДТП, наказаниях для водителей, запуске "Фантомов" и о том, что на самом деле может сделать дороги безопаснее, журналисты Цензор.НЕТ поговорили с Алексеем Глушичем и Александрой Терлецкой.

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