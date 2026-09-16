Вигівський про провал голосування у ВР за законопроєкт про посилення відповідальності за перевищення швидкості: Рішення відтермінувало зміни

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський відреагував на провал голосування в парламенті за законопроєкт, який покликаний підвищити безпеку дорожнього руху та суттєво посилити відповідальність за систематичне перевищення швидкості.

Про це очільник відомства повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Вигівського

Цим проєктом Закону пропонувалося посилити відповідальність за перевищення дозволеної швидкості руху з акцентом на боротьбі з систематичними порушеннями.

Міністр зазначив, що саме перевищення швидкості є головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими. Він нагадав, що лише за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних ДТП у Києві, на Одещині та Миколаївщині, зазначивши, що в більшості цих випадків незадовго до ДТП водії неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення ПДР.

"Вчергове наголошуємо: безпека на дорогах - це не лише про рішення на рівні МВС та Національної поліції. Це й потреба в невідкладних змінах законодавства. Сьогоднішнє рішення знову відтермінувало ці зміни, але не припиняє нашу роботу. Дякую депутатам, які розуміють важливість питання і виявляють проактивну позицію",- заявив глава МВС.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада не змогла підтримати законопроєкт №15348, що запроваджував нові штрафи за перевищення швидкості.

Також раніше повідомлялося, що військовослужбовець Національної гвардії України Олексій Глушич, чий 12-річний син Григорій загинув у резонансній ДТП у Києві, звернувся до народних депутатів із закликом посилити відповідальність за небезпечні порушення ПДР. Він наголосив, що систематичні порушення мають призводити до позбавлення водійських прав ще до того, як станеться смертельна аварія.

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 5 червня у Києві сталася смертельна ДТП, у якій загинули четверо людей, серед них – 12-річний син військовослужбовця Олексія Глушича Григорій.

Після загибелі 12-річного Гріші Глушича у моторошному ДТП на Караваєвих Дачах у Києві його батьки почали розбиратися, чому водії, які системно і грубо порушують швидкісний режим, залишаються за кермом. І нерідко продовжують їздити навіть після того, як їх позбавляють прав. Вони ініціювали петицію до президента, закликавши провести реформу дорожнього руху, долучилися до обговорення відповідних законопроєктів і тепер намагаються добитися системних змін і зниження смертності на дорогах. Про розслідування ДТП, покарання для водіїв, запуск "Фантомів" та те, що насправді може зробити дороги безпечнішими, журналісти Цензор.НЕТ поговорили з Олексієм Глушичем та Олександрою Терлецькою.

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