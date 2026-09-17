Польша удивлена планами фон дер Ляйен использовать остатки SAFE для Украины

Польша оказалась в числе стран ЕС, которые были удивлены заявлением председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном направлении неиспользованных средств оборонной программы SAFE на совместные проекты с Украиной. Варшава сама рассчитывала получить эти деньги для собственных оборонных программ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале польского радио RMF24.

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Польша готовила собственные проекты на средства SAFE

Еще летом польские власти заявляли, что планируют подать заявку на второй этап программы SAFE. Варшава хотела получить часть средств, которые другие страны не успели использовать.

Эти деньги планировалось направить на собственные оборонные разработки. Польская сторона уже готовила конкретные проекты для подачи.

Теперь эти планы оказались под угрозой. По словам Урсулы фон дер Ляйен, остатки средств SAFE планируют направить не странам ЕС, а на совместные программы с украинской оборонной промышленностью.

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Дипломатический источник в Брюсселе заявил журналистке RMF FM, что государства-члены ЕС не проводили предварительных консультаций с Еврокомиссией по поводу такого решения.

"Такого разговора с Еврокомиссией не было. Сейчас именно мы, государства-члены, погашаем средства этого займа, а не Еврокомиссия", — заявил собеседник.

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Сколько денег может остаться в программе

Суть претензии заключается в том, что SAFE представляет собой заем, который берут на себя страны ЕС и затем сами выплачивают. Поэтому, по мнению некоторых европейских столиц, именно государства должны решать, куда направлять неиспользованные средства.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что точная сумма еще уточняется. Ориентировочно речь может идти о 10–20 млрд евро.

Эти средства планируется направить на совместные оборонные разработки Украины и ЕС. Среди них, в частности, называют систему противоракетной обороны FREYA.

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Сколько денег реально останется неиспользованными, пока неизвестно. Страны ЕС должны до конца октября отчитаться о своих проектах. После этого станет ясно, какой объем средств будет высвобожден.

Ранее неофициально упоминалась сумма около 10 млрд евро. Италия получила почти 15 млрд евро, но до сих пор не подписала соглашение на всю сумму. Там оценивают, как заем повлияет на бюджетный дефицит.

Похожая ситуация сложилась в Венгрии, которой выделили примерно 16 млрд евро.

Источники в Брюсселе прокомментировали ситуацию словами: "Пока что это делить шкуру не убитого медведя".

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Подробнее о программе

Программа ЕС SAFE объемом 150 млрд евро предусматривает предоставление государствам-членам льготных кредитов на оборонные нужды.

Поскольку часть стран Евросоюза не полностью использовала доступное им финансирование, образовался остаток неиспользованных средств. Этот остаток теперь планируют направить на новую программу совместных проектов с предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса.

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