Фильм "Следы" представит Украину на премии "Оскар"
Документальный фильм "Следы" режиссера Алисы Коваленко и сорежиссёра Марисы Никитюк представит Украину на 99-й церемонии вручения премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Украинский Оскаровский комитет сообщил в Facebook.
Украину на "Оскаре" представит фильм "Следы"
Украинский "Оскаровский" комитет отметил, что в этом году выбор был непростым. В национальный отбор попали сильные работы, которые по-своему рассказывают об Украине и ее опыте во время войны.
В комитете назвали "Следы" документальным фильмом об опыте, о котором сложно говорить, и о женщинах, которые находят в себе силы не молчать.
Лента рассказывает об украинских женщинах, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии. Фильм сосредоточен на сообществе женщин, которые говорят о пережитом и ищут справедливости.
Одной из героинь является Ирина Довгань — бывшая пленница, ставшая активисткой и документирующая показания пострадавших женщин на деоккупированных территориях Украины.
Режиссер Алиса Коваленко назвала выбор фильма большой честью и ответственностью.
"Это возможность привлечь внимание мира к преступлениям сексуального насилия и пыток, совершенным российскими оккупантами, и сделать громче голоса женщин, которые отказались молчать о пережитом".
Какие фильмы боролись за право представлять Украину
В этом году на национальный отбор было подано восемь фильмов:
- "Вечник", режиссер Иван Николайчук;
- "Война глазами животных", режиссеры Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Алексей Мамедов, Святослав Костюк, Иван Сауткин, Андрей Лидаговский;
- "Киллхаус", режиссер Любомир Левицкий;
- "Последний Прометей Донбасса", режиссер Антон Штукаи;
- "Простой солдат", режиссеры Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус;
- "Следы", режиссеры Алиса Коваленко, Марися Никитюк;
- "Тихое наводнение", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук;
- "The Last Message", режиссеры Андрей Волошин, Алексей Лебедев.
Решение принял Украинский "Оскаровский" комитет в составе 12 человек. Его сформировали путем голосования членов Украинской киноакадемии и утвердили Американской академией кинематографических искусств и наук.
Фильм "Следы" уже получил ряд наград на международных кинофестивалях. Среди них — Берлинале, Movies That Matter в Гааге и Millenium Docs Against Gravity. Также картина вошла в топ-20 зрительских фаворитов документального фестиваля Hot Docs в Торонто. Украинская премьера состоялась на Docudays UA.
Шорт-лист из 15 фильмов в категории "Лучший международный полнометражный фильм" объявят 15 декабря 2026 года.
Пять номинантов в этой категории станут известны 21 января 2027 года. Церемония вручения 99-й премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года.
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