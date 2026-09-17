Фильм "Следы" представит Украину на премии "Оскар"

Фото: Український Оскарівський Комітет

Документальный фильм "Следы" режиссера Алисы Коваленко и сорежиссёра Марисы Никитюк представит Украину на 99-й церемонии вручения премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Украинский Оскаровский комитет сообщил в Facebook.

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Украину на "Оскаре" представит фильм "Следы"

Украинский "Оскаровский" комитет отметил, что в этом году выбор был непростым. В национальный отбор попали сильные работы, которые по-своему рассказывают об Украине и ее опыте во время войны.

В комитете назвали "Следы" документальным фильмом об опыте, о котором сложно говорить, и о женщинах, которые находят в себе силы не молчать.

Лента рассказывает об украинских женщинах, переживших сексуальное насилие и пытки во время российской агрессии. Фильм сосредоточен на сообществе женщин, которые говорят о пережитом и ищут справедливости.

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Одной из героинь является Ирина Довгань — бывшая пленница, ставшая активисткой и документирующая показания пострадавших женщин на деоккупированных территориях Украины.

Режиссер Алиса Коваленко назвала выбор фильма большой честью и ответственностью.

"Это возможность привлечь внимание мира к преступлениям сексуального насилия и пыток, совершенным российскими оккупантами, и сделать громче голоса женщин, которые отказались молчать о пережитом".

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Какие фильмы боролись за право представлять Украину

В этом году на национальный отбор было подано восемь фильмов:

"Вечник", режиссер Иван Николайчук;

"Война глазами животных", режиссеры Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Алексей Мамедов, Святослав Костюк, Иван Сауткин, Андрей Лидаговский;

"Киллхаус", режиссер Любомир Левицкий;

"Последний Прометей Донбасса", режиссер Антон Штукаи;

"Простой солдат", режиссеры Артем Рыжиков, Хуан Камило Крус;

"Следы", режиссеры Алиса Коваленко, Марися Никитюк;

"Тихое наводнение", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук;

"The Last Message", режиссеры Андрей Волошин, Алексей Лебедев.

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Решение принял Украинский "Оскаровский" комитет в составе 12 человек. Его сформировали путем голосования членов Украинской киноакадемии и утвердили Американской академией кинематографических искусств и наук.

Фильм "Следы" уже получил ряд наград на международных кинофестивалях. Среди них — Берлинале, Movies That Matter в Гааге и Millenium Docs Against Gravity. Также картина вошла в топ-20 зрительских фаворитов документального фестиваля Hot Docs в Торонто. Украинская премьера состоялась на Docudays UA.

Шорт-лист из 15 фильмов в категории "Лучший международный полнометражный фильм" объявят 15 декабря 2026 года.

Пять номинантов в этой категории станут известны 21 января 2027 года. Церемония вручения 99-й премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года.

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